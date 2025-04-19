WANIMA主催＜1CHANCE FESTIVAL＞にMWAM、ヒゲダン、RIP SLYME、湘南乃風、10-FEET
WANIMAが主催する音楽フェス＜1CHANCE FESTIVAL＞の第1弾出演アーティストが発表された。
9月6日（土）・7日（日）の2日間、熊本県農業公園 カントリーパーク(野外公演)にて開催される同フェス。第1弾アーティストにはMAN WITH A MISSION、Official髭男dism、RIP SLYME、湘南乃風、10-FEET (※AtoZ順) という5組が発表となった。
■＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025＞
会場名：熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）
会場住所：〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4
オフィシャルサイト： https://1chancefes.com
開場：9:00 / 開演：11:30
出演者：MAN WITH A MISSION、Official髭男dism、RIP SLYME、湘南乃風、10-FEET、WANIMA (AtoZ)
1日券 \11,000（税込）/（小人）\9,000（税込）
2日券 \21,000（税込）/（小人）\17,000（税込）
チケット発売日：
［WANIMA MEMBERS会員先行］（抽選）
受付期間：4月5日（土）19:00〜 4月20日（日）23:59
https://wanima.net/contents/ticket
※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。
※入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット
※未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料
※出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。