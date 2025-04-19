■＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025＞



日程：2025年9月6日（土）/ 9月7日（日）会場名：熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）会場住所：〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4オフィシャルサイト： https://1chancefes.com開場：9:00 / 開演：11:30出演者：MAN WITH A MISSION、Official髭男dism、RIP SLYME、湘南乃風、10-FEET、WANIMA (AtoZ)1日券 \11,000（税込）/（小人）\9,000（税込）2日券 \21,000（税込）/（小人）\17,000（税込）チケット発売日：［WANIMA MEMBERS会員先行］（抽選）受付期間：4月5日（土）19:00〜 4月20日（日）23:59https://wanima.net/contents/ticket※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。※入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット※未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料※出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。