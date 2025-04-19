¥ê¥ó¥°¥¢¥ÊÅÄÃæ¥±¥íà¿·Æü¡¦´üÂÔ¤ÎÀ±áÌ¿Æü¤Ë¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡×»×¤¤¤Ä¤Å¤ëÅê¹Æ¡Ö¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼
¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¼ã¼ê¤ÎÍË¾³ô
¡¡¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÄÃæ¥±¥í¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿ô¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2000Ç¯4·î19Æü¤ÏÊ¡ÅÄ²í°ìÁª¼ê¤ÎÌ¿Æü¡£ »î¹ç¸å¡¢Á´°÷¤ÇÊ¡ÅÄ¤¬¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ë¡£ ¥Ù¥Ã¥È¤Ë¿²¤Æ¤¿Ê¡ÅÄ¤ÏÆ¬¤¬³«¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Æ¬¤Ë¤ÏÉÛ¤¬´¬¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÊ¡ÅÄ¡¼¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÇ¾ÇÈ¤¬¾¯¤·È¿±þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ 25Ç¯Á°¡£ Ê¡ÅÄ²í°ì¤È¤¤¤¦¿·ÆüËÜÀï»Î¤¬¤¤¤¿»ö¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ²í°ì¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯27¡Ë¤Î¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ¸Á°¤Î»î¹ç¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖG-EGGS!Ä¹½£¤¬°ä±Æ»ý¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¡ÅÄÁª¼êÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó!!¡×¡Ö¿ÈÄ¹¤â¤¢¤ê¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½Ð¿È¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤Î±ÊÅÄÍµ»Ö¤â¡ÖÊ¡ÅÄ¡¢µÈ¹¾¤äÀ¾Â¼¤µ¤ó¤È¤Ï²ñ¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡£²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¯±ã²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ²¶¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¸½Ìò¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯3·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÈ¹¾Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯50¡Ë¡¢º£Ç¯2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾Â¼½¤¤µ¤ó(µýÇ¯53)¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë´ØÅìÁêËÐÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·3°Ì¤Ë¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¤Á¤Î²£¹Ë¡¢µ®Çµ²Ö¡Ê²ÖÅÄ¸÷»Ê¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1994Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¸½¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ë¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë82¥¥íµé¤Ç2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£95Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ëÌ´¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤ËÆþÌç¡£99Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2000Ç¯4·î14Æü¡¢»î¹çÃæ¤ËÆ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë´Ù¤ê¡¢19Æü¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ë¤è¤ê»àµî¤·¤¿¡£