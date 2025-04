vistlipが4月14日と15日の2日間、SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて<ONE MAN LIVE[Pop Seirḗn & Loud Poseidōn]>を開催した。“Pop”と“Loud”の両面を追求した同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。最新アルバム『THESEUS』収録曲を“Pop”と“Loud”に二分化し、アルバムをより深堀していくという趣旨のもとに行われたのが、今回のワンマンライブ<Pop Seirḗn & Loud Poseidōn>だ。アルバムを引っ提げてリリースと同月の1月に東名阪で行われた<ONE MAN TOUR[Ship of Theseus]>では、“テセウスの船”をモチーフとしたアルバム全体の世界をコンセプチュアルに表現しただけでなく、『THESEUS』に込められていた“アイデンティティ”に対する答えを提示したことも記憶に新しい。

■<vistlip ONE MAN LIVE[Pop Seirḗn & Loud Poseidōn]>2025.4.14(Mon.),15(Tue.)@東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE SETLIST



▼<〜Pop Seirḗn〜> SETLISTSE01. Mary Celeste02. THEATER OF ENVY03. John Doe04. Making of day1.05. 蟻とブレーメン06. Matorioshka07. aquamarine08. Fafrotzkies09. CLASSIC OPERA10. BABEL11. chapter:ask12. STRAWBERRY BUTTERFLY13. Antique14. Fairy God Mother15. Parallax Pancakes16. NEXT17. Recipe18. Arrythmiaencoreen1. 偽善MASTERen2. Idea▼<〜Loud Poseidōn〜> SETLISTSE01. B.N.S.02. My second B-day.03. Prey Shadow04. Timer05. Dolly06. Mr.Grim07. ROACH08. Candy Sculpture09. the wonderland from LAB.10. Walking Dead11. Which-Hunt12. EVE13. BAKE14. inbreed15. Ceremony16. DANCE IN THE DARK17. Imitation Gold18. LION HEARTencoreen1. CLASSIC OPERAen2. 偽善MASTERW encoreen3. 彩