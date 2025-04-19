ËÉ¸æÎ¨¡Ö0¡¦00¡×¤Ç13Ç¯ÌÜ¤Îà³«Ëëá¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¤¬20Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¡¡2·³Àï¤Ï·×19²ó¤Ç¼«ÀÕ0
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢20Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ËÎ×¤à¡£
¡¡13Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦00¡£·×19²ó¤òÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë1·³¤ËÂÓÆ±¤·¤ÆÀèÈ¯µ¡²ñ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢19Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìµå°ìµå¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£