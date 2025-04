ピングーの世界観を楽しめる！白樺リゾート　池の平ホテル＆リゾーツ「ピングーしらかばビレッジ」

長野県茅野市白樺湖にある「白樺リゾート 池の平ホテル&リゾーツ」で2025年4月19日(土)から「ピングーしらかばビレッジ」を開催します。

長野県茅野市白樺湖にある「白樺リゾート 池の平ホテル&リゾーツ」で2025年4月19日(土)から「ピングーしらかばビレッジ」を開催。

白樺湖

池の平ファミリーランド

「ピングー」はスイスで誕生したアニメーションです。

作者オットマー・グットマンによって、南極に住むピングーとなかまたちの日常がコミカルなタッチで描かれています。

このイベントでは、ピングーの世界観を楽しめる内容になっています。

■ピングーのグッズがたくさん!「ピングービレッジショップ」

「ピングービレッジショップ」には400種類以上のピングーグッズが並びます。

キーホルダー、バッグ、文房具など思わず手に取りたくなる可愛いグッズが充実しています。

ハズレ無しの「ピングーぬいぐるみくじ」もおすすめです。

フォトスポットや氷山風の装飾もあってピングーや南極の世界観も楽しめます。

期間:2025年4月19日(土)〜11月16日(日)

会場:白樺リゾート池の平レイクサイドプラザ1F

ピングーグッズ

ピングーグッズ2

■かわいいペンギンに会いに行こう「ピングーペンギンビレッジ」

ミーアキャット・アザラシ・スナネコなど約40種類の動物たちに会える「わくわくどうぶつ王国」にペンギンが新しく仲間入りしました。

みんなで泳いだり、日向ぼっこをしている可愛い姿を間近で見ることができます。

期間:2025年4月19日(土)〜11月16日(日)

会場:白樺リゾート池の平ファミリーランドわくわくどうぶつ王国

ペンギン

ペンギン2

どうぶつ王国

どうぶつ王国2

■「ピングールーム」が池の平ホテルに新登場!

ピングーがモチーフの可愛くておしゃれな「ピングールーム」が「池の平ホテル」に登場しました。

ピングーに囲まれたお部屋でぜひ癒されてください。

洗面台やバスルームにもピングーが!?ご宿泊特典でオリジナルのトートバッグとタオルも付いています。

期間:2025年4月19日(土)〜2026年12月31日(木)予定

会場:白樺リゾート池の平ホテルアネックス館

【ご宿泊特典】

・オリジナルトートバッグ(1室につき1個)

・オリジナルタオル(1室につき1枚)

・わくわくどうぶつ王国入場券付き(11月16日まで)

*グッズの内容、種類は予告なく変更する場合があります。

ピングールーム

ピングールーム2

■ここでしか食べられない「ピングーコラボランチ&スイーツ」

池の平ホテル館内「RESORT FOOD HALL 湖畔の風」にピングーとのコラボメニューが登場しました。

ここでしか食べられないオリジナルメニューを楽しみながらゆったりとしたお時間をお過ごしください。

ピングーと星空のハンバーグドリア 2,200円(税込)

(ピンガのぷかぷかゼリー・サラダ・スープ付き)

ピングーの顔が可愛いランチタイム限定のハンバーグドリアです。

ピングーランチ

ピングーの大ものねらい! 1,650円(税込)

(アップルパイ・ガトーショコラ・アイスクリーム・ピンガのぷかぷかゼリー)

ピングーのエピソードをモチーフにした信州産リンゴのお魚アップルパイです。

ピングースイーツ

ランチタイム:平日 11:30〜14:00 L.O・土日祝・繁忙期 11:00〜14:30 L.O

カフェ :9:30〜15:30 L.O

期間 :2025年4月19日(土)〜2026年12月31日(木)予定

会場 :白樺リゾート池の平ホテル「RESORT FOOD HALL 湖畔の風」

■施設概要

白樺リゾート池の平ホテル

所在地: 長野県茅野市白樺湖

TEL : 0266-68-2100

URL : https://www.shirakabaresort.jp/ikenotaira-hotel/

白樺リゾート池の平ファミリーランド

営業期間: 2025年4月19日(土)〜2025年11月16日(日)

※シーズン中無休、冬期休業

営業時間: 9:30〜17:00※季節により変動あり

料金 : どうぶつ王国セット券(ファミリーランド入園券+どうぶつ王国入場券)

大人2,200円 小人1,700円

