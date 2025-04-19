ËÙ¶×²»¤¬ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡KKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè2Æü¡Ê19Æü¡¦·§ËÜ¸©·§ËÜ¶õ¹ÁCC¡á6565¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦29ºÐ¤ÎËÙ¶×²»¤¬12°Ì¤«¤é½Ð¤Æ7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î67¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î137¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ëº´µ×´Ö¼ëè½¡¢±ÊÊöºé´õ¡¢¾®ÎÓÌ´²Ì¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¤ËÆÁ±ÊÊâ¤È¿ÀÃ«¤½¤é¡£¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï7°Ì¡¢Á°½µÍ¥¾¡¤Î°ÂÅÄÍ´¹á¤Ï20°Ì¡£1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢43°Ì¤Þ¤Ç¤Î51¿Í¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ß¡¢º£µ¨½éÀï¤À¤Ã¤¿Àîºê½Õ²Ö¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î68°Ì¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì107Áª¼ê¡á¥¢¥Þ3¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹25.2ÅÙ¡¢À¾ÆîÀ¾¤ÎÉ÷4.0¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°4141¿Í¡Ë