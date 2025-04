SKY-HI率いるBMSGが、4月16日に都内で開催したビジネスカンファレンス「Greeting & Gathering 25」(以下G&G25)にて、今後の成長戦略「GROWTH5」を発表。プレゼンテーションの模様が、4月19日よりBMSGの公式YouTubeチャンネルにて一般公開された。本カンファレンスは、BMSGが透明性の高いエンターテインメント企業として、年に一度関係者向けに行っているもの。SKY-HI自らが約1時間半にわたってプレゼンテーションと質疑応答を行い、次世代アーティストたちのショーケースも披露された。

注目は、2024〜2025年にかけてBMSGが注力する5つの成長領域を提示した戦略「GROWTH5」。「BMSGの音楽の成長」と「音楽業界そのものの成長」というミクロ/マクロ双方の視点から見据えた内容となっており、以下の5項目が柱となっている。1. 育成プログラムとその集大成 3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 『THE LAST PIECE』2. 『No No Girls』が社会に与えたインパクトとHANAの成長3. 自社レーベル「Bullmoose Records」の方針と新体制4. BMSGが考えるファンコミュニティとの関係性(ファンクラブ・オンラインサロンの哲学)5. Less Waste, More Music.──設立5周年へ向けた社会的な取り組みHP:https://bmsg.tokyo/