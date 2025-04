【モデルプレス=2025/04/19】SKY-HI(スカイハイ)が代表取締役CEOを務めるマネジメント/レーベル「株式会社BMSG」によるビジネスカンファレンス「Greeting & Gathering‘25」が4月16日、都内にて開催された。BE:FIRST(ビーファースト)、MAZZEL(マーゼル)に次ぐBMSG3組目のボーイズグループを結成する新オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」について、TBSとタッグを組む理由を説明した。

◆SKY-HI、新オーディションでTBSとタッグ組んだ理由

◆BMSG、ビジネスカンファレンス開催

これまでMAZZELを生んだ「MISSIONx2」(ミッションミッション)やHANA(ハナ)を生んだ「No No Girls」(通称ノノガ)などのオーディション番組は主にYouTubeでの配信という形で届けてきたが、「THE LAST PIECE」は、TBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)とタッグを組み、6月末より放送されることが解禁されている。なぜ今回においては、TBSとタッグを組むのかという質問が寄せられると「もちろん、今若者を中心に、テレビを観ない方が増えている、テレビ離れが増えているみたいなことは、実感として確かにあるのもまた事実ではございます」と「若者のテレビ離れ」に言及した一方で「例えばテレビの視聴率って、ドラマであったら夜もやっぱり10パーセントとかに届きますよね。情報番組であっても1桁台の中盤くらいまで行くと思います」と安定した視聴率を得られている現状にも触れた。ミュージックビデオや配信の視聴者数が100万人を突破すると快挙だと感じる一方で、それを視聴率に換算すると1%ほど。「下手したら10倍を超える同時視聴者数を常に日本で行っているのがテレビ」「『結果10パーセントぐらいの人が見てますよね。それってどんくらいなんですか?1200万人ですよね。とんでもない数ですよね』みたいなことだと思っておりますし、1200万人の方が同時に見ると何が起こるかというと、テレビで起こった面白いことが切り取られてネットでまたがっていく。ここは決して相反関係じゃなくて、相互関係にあると思っています」とテレビとインターネットでの相乗効果を期待した。なお、今回もYouTubeにフル尺で配信すると明言したSKY-HI。「(『THE LAST PIECE』は)社会問題として10代のことに関して取り扱っているのも事実としてありますから、そういう角度からも取り扱っていただけるというお話があった」と「THE TIME,」を通じて問題提起にもなると説明していた。会に先駆けてアナウンスされた注意事項は、BMSGトレーニーのKANON(カノン)が渋みのある低音ボイスで読み上げ。2020年9月の会社設立から、BE:FIRST、MAZZEL、HANA(ハナ)の誕生などBMSGの歴史を振り返るVTRを経て、スーツに身を包んだSKY-HIが壇上に上がった。また、プレゼンテーションの後にはRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めるドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』(FODにて全8話/4月18日より毎週金曜21時〜配信)の主題歌『GOTH』を歌ったほか、REIKO(レイコ)・edhiii boi(エディボーイ)・HANA(ハナ)がパフォーマンスを披露していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】