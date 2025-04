【モデルプレス=2025/04/19】SKY-HI(スカイハイ)が代表取締役CEOを務めるマネジメント/レーベル「株式会社BMSG」によるビジネスカンファレンス「Greeting & Gathering‘25」が4月16日、都内にて開催された。オーディション番組「No No Girls」(通称ノノガ)から誕生した7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)が、4月2日にデビューを果たしたことを受け「BMSGの大切な仲間」だと改めて断言した。

◆SKY-HI、HANAは「BMSGの大切な仲間」

◆BMSG、ビジネスカンファレンス開催

HANAはCHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、JISOO(ジス)、YURI(ユリ)、MOMOKA(モモカ)、KOHARU(コハル)、MAHINA(マヒナ)の7人で構成されるBMSG初のガールズグループ。これまで見た目や声に対して「No」を突きつけられてきた彼女たちが成長していくオーディションは注目を集め、1月11日開催の最終審査「No No Girls THE FINAL」は約2万人を収容するKアリーナ横浜にて満員の観客の前で開催されたほか、YouTube配信では56万人を超える同時接続数を記録した。BMSGが初めて外部からプロデューサーを招聘する形で、ちゃんみなとタッグを組んだオーディション番組となったが、SKY-HIは「番組自体、ドキュメント作品としても非常に観ていて胸が熱くなるようなそういう作品になったと思うので『No No Girls』をやれたということ自体が本当に誇りで嬉しい。自分の人生にとっても、とても大切な時間だったんですが、そういうふうに思ってくださった方が非常に多かったです」と大きな反響を振り返った。デビュー前から数々の功績を生み出している彼女たちだが、SKY-HIは「1番やっぱり注目したいのは、彼女たちのアーティストとしてのアティチュードや、音楽・人に向かい合う真摯な姿勢のところ」と語る。「正直な話、BMSGは男性アーティストを、自分を筆頭に取り扱っている時期が3年ちょいぐらい続いていたので、新しく女性のグループが所属するということ、その組織立て、どういう風に関わっていけばいいのか」と考える必要があったという。「もちろんプロデューサーにちゃんみながいるので、自分があまり出ていくわけにはいきません」と前置きつつ「ちゃんみなをやっぱりリスペクトしているからこそしっかりやりたい」とBMSGの傘下にB-RAVEという組織を作り、B-RAVE所属アーティストのためのスペースを新設した経緯を説明。「ひょっとしたら分かりづらくなってるところがあるのかもしれないので、改めて胸を張って言わせていただきたい。BMSGにおいて新しくデビューしたHANAというグループは、BE:FIRST(ビーファースト)、MAZZEL(マーゼル)、トレーニー(育成生)の皆や、ソロアーティストの皆と同じように、HANAはBMSGの大切な仲間である。我々の仲間であり、心強く、楽しく、美しく、そして一緒に夢を見ていく大切な仲間であるということを皆様に改めてお伝えさせてください」と断言していた。会に先駆けてアナウンスされた注意事項は、BMSGトレーニーのKANON(カノン)が渋みのある低音ボイスで読み上げ。2020年9月の会社設立から、BE:FIRST、MAZZEL、HANAの誕生などBMSGの歴史を振り返るVTRを経て、スーツに身を包んだSKY-HIが壇上に上がった。また、プレゼンテーションの後にはRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めるドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』(FODにて全8話/4月18日より毎週金曜21時〜配信)の主題歌『GOTH』を歌ったほか、REIKO(レイコ)・edhiii boi(エディボーイ)・HANAがパフォーマンスを披露していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】