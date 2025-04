【モデルプレス=2025/04/19】SKY-HI(スカイハイ)が代表取締役CEOを務めるマネジメント/レーベル「株式会社BMSG」によるビジネスカンファレンス「Greeting & Gathering‘25」が4月16日、都内にて開催された。SKY-HIによるプレゼンテーション後、7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)やトレーニー(育成生)などがパフォーマンスを披露した。

SKY-HIの「これからのパフォーマンス、観ていただく準備はできていらっしゃいますでしょうか?」と叫び、観客全員が立ち上がりショーケースがスタート。「俺の宝物、そしてこれからの日本の宝物。トレーニーとしてここまで磨き上げられたこと心から誇りに思います」と紹介されたRUI(ルイ)・TAIKI(タイキ)・KANON(カノン)は、3人がトリプル主演を務めるドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』(FODにて全8話/4月18日より毎週金曜21時〜配信)の主題歌『GOTH』を熱唱した。チェックシャツやルーズなダメージジーンズなど等身大のストリートファッションに身を包んだ3人は、デビュー前とは思えない歌唱力とダンススキルで惹き込んでいく。SKY-HIは「ここからデビューに向けてさらに磨きをかけて『THE LAST PIECE』彼らのデビューに向けて必要な最後の“PIECE”を見つけて素晴らしい形で世に出てくれると期待しておりますので、皆さんも楽しみにしていてください」と呼びかけていた。続いて登場したのは、オーディション「THE FIRST」「MISSIONx2」出身で、2023年10月よりソロアーティストとして活躍するREIKO(レイコ)。「類稀なる歌唱力とパフォーマンススキルだけでなく、なぜか声を聞いてるとこっちが泣いてしまう」「元々のオーディションの時に1番よく泣かれる方だったのが、今1番人を泣かせる方になっています」とSKY-HIが誇らしげに伝えると、REIKOはノースリーブの革ジャケットにチェーンのネックレスとワイルドな装いで登場した。ニュージャックスイングのサウンドに彼の柔らかい歌声が軽やかに乗っていく新曲『Take It Back』の心地よさに、会場中が酔いしれていた。SKY-HIが次のアーティストとして「『REIKOの後やだ。歌うの。なんか比較されたら嫌かも…』ということをずっとおっしゃっていました」と物真似混じりのコメントで迎えたのは、高校を卒業したばかりのラッパー・edhiii boi(エディーボーイ)。彼の魅力をSKY-HIは「たまに自信のないところ見せたり弱いところを見せたり。ひょっとしたら今の10代の孤独感、不安感みたいなところに意識的になれたのも彼の存在が大きいかもしれません」と自身にも影響を与えていると語った。そんなedhiii boiが歌った楽曲は『マジだりぃ』。まさに等身大の歌詞で感情を爆発させるようにラップを繰り出した彼は最後に「僕たち10代ってちょっとした一言で病んだりネガティブになったりするんですけど、そんな時に僕の音楽があって、日高さん(SKY-HI/※「高」は正式には「はしごだか」)と出会えて、今本当に人生楽しいです。そんな僕が同じような境遇の人や知らない人でも救えればいいなと思って音楽をやっています」と叫び、ステージを去った。ショーケースのトリを飾ったのは、SKY-HIが「今の日本音楽業界において、今の日本の芸能界においてはもちろんですけど、今の日本という社会において1番必要なグループがこの度誕生したと思っております。胸を張って改めて紹介させてください。この方々が新しいBMSGの仲間です」と称賛したHANA。デビュー曲『ROSE』の高貴なイントロから始まり、リズムが激しくなるにつれて迫力も加速していく。7人の大きな花は最後まで圧巻のパフォーマンスとともに華やかに咲き誇り、客席からは歓声も沸き起こっていた。ショーケースを終えたSKY-HIは「普通に音楽がある空間で、こんな素敵な仲間たちに囲まれて、楽しく音楽をやれて、人生素晴らしいなと。もちろん大変なことや、たくさん嫌なこともいっぱいありましたけれども、非常に充実した人生を送れております」と多くのアーティストに囲まれた今の幸せを噛み締め、満面の笑みを浮かべていた。会に先駆けてアナウンスされた注意事項は、BMSGトレーニーのKANON(カノン)が渋みのある低音ボイスで読み上げ。2020年9月の会社設立から、BE:FIRST、MAZZEL、HANA(ハナ)の誕生などBMSGの歴史を振り返るVTRを経て、スーツに身を包んだSKY-HIが壇上に上がった。SKY-HIは新オーディション「THE LAST PIECE」についてやその他5周年に向けてBMSGの未来を拓く5つの成長領域「GROWTH5」を発表していた。また、9月27日・28日には「BMSG FES’25」が東京にて開催されることが決定した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】