¾®¸¶Àµ»Ò¡¢°µÎÏÆé¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµ¯¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö1¿Í¤À¤Ã¤¿¤é´°Á´¤Ëµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£°µÎÏÆé¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµ¯¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¡õ¾®¸¶Àµ»Ò¤Î´é½Ð¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®¸¶¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡£°µÎÏÆé¤Ë¶ñ¤ò¤¤¤ì¤¹¤®¤ÆÊ®²Ð¡©Ê®¿å¡©¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¾å¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æé¤Î·ä´Ö¤«¤é ¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤à¤±¤ÆÇ®¡¹¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Î½Ð½Á¤¬¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÊ®¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÊü¼Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ´ÍýÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÊó¹ð¡£¾²¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¡¢É×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¡¦¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¤¬ÁÝ½ü¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë²¿Ëç»È¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö1¿Í¤À¤Ã¤¿¤é´°Á´¤Ëµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÍÆÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌ£¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ê¤¯¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿©»öÃæ¤ÎÄ¹ÃË¡¦À¿´õÀé¡Ê¤»¤¤¤¤Á¡Ë¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÃÈ¤«¤¤»þ´ü¤â¡¢½ë¤¤»þ´ü¤â¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡£¼¡ÃË À¿È¬¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤Ç¤¹¤¬¿·3Ç¯À¸¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê½ã¿¿¡¢¸µµ¤¤Ç¡¢¤á¡¼¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¿È¬¤â¥¤¥¥¤¥¤È¡¢¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤·¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ð½ý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£