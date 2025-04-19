40¡Á50Âå¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÈÀÎ¤Î¥Á¡¼¥¯¡É¤ËÃí°Õ¡ªºÇ¿·¤ÎÆþ¤ìÊý¡õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç10ºÐ¼ã¸«¤¨¤¹¤ë
¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤ÎÃÓÅÄÍË±û»Ò¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤è¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¸µÀß·×»Î¤Î»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿´é¤ÎÈæÎ¨¤òÊäÀµ¤¹¤ë¥á¥¤¥¯Ë¡¤ò¡¢Ãø½ñ¡Ø¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¡Ù¤äSNS¡¢»ñ³Ê¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î½ÕÂç¿Í¸þ¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤º£¤Ã¤Ý¤¤¥Á¡¼¥¯¤ÎÁª¤ÓÊý¤È»È¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¯¤µ¤¯¸«¤¨¤ëNG¥Á¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¥Ð¸«¤¨É¬»ê¤Î¡¢¸Å¤¯¤µ¤¤¥Á¡¼¥¯¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¥Ð¸«¤¨¤¹¤ë¡Ö¸Å¤¯¤µ¤¤¥Á¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖËË¤«¤éËË¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Ê¥Ê¥á¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡×¥Ð¥Ö¥ë´ü¡Á1990Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÅÉ¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤«¤ÄÇ»¤¤¤á¤Î¿§¤À¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¾¼ÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£40¡Á50Âå¤ÎÊý¤À¤È¼ã¤¤º¢¤Ë¥Ê¥Ê¥áÅÉ¤ê¤¬Î®¹Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
·ì¿§¤Ã¤Æ¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¼çÎ®¤Îº£¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò³ð¤¨¤ë¥«¥é¡¼¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤¬¼çÎ®¤Îº£¡¢¥Á¡¼¥¯¤â¡Ö¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¡×¤ò³ð¤¨¤ë¿§Áª¤Ó¤¬½ÅÍ×¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÈ©¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¾¯¤·¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥Ö¥ë¥Ù¡¦¥¤¥¨¥ÙÌä¤ï¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤ò³Ø¤ó¤À½é¿´¼Ô¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ù¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸ÀäÂÐNG¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¡£È©¤ÎÃæ¤Ë²«¿§¤Î¿§ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¾¯¤·¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Î¿§¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤è¤¯¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë´¶¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¥Á¥ó¤È´¶¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤ÏÈ©¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Âç¿Í¥¥ì¥¤¤ò³ð¤¨¤ë¡ÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌÜ¤ä¿°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ªMAC¤Î¥Á¡¼¥¯¤¬¥¤¥Á¥ª¥·
ºòÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¤òÅÉ¤é¤Ê¤¤¤â¤·¤¯¤Ï¥Ä¥ä´¶¤òÂ¤¹¤À¤±¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Á¡¼¥¯¥ì¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Á¡¼¥¯¤¬¼çÌò¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ2way¡¢3way¤Ë»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¤Î¥Á¡¼¥¯¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏMAC¤Î¥Ð¥º¤ê¥³¥¹¥á¡¢¡Ö¥°¥í¡¼ ¥×¥ì¥¤ ¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡×(Á´12¿§)¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¡©¼ëÆù¡©¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥Ë¥×¥Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¤Ë¾è¤»¤ë¤È¤µ¤é¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥È¤ËÌ©Ãå¡£ÌÓ·ê¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ÏÄ¶¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥½¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2way¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¡¢¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹á¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»äÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ»È¤¦Êý¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥·¥ï¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È¥«¥à¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤è¤ê¤â´ÊÃ±¥¥ì¥¤
¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤Ï»È¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¡×¤È·É±ó¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤«¤é¸À¤ï¤»¤ë¤ÈµÕ¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤â¼ºÇÔ¤Ê¤¯´ÊÃ±¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤À¤Èº¸±¦¤ÎËË¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈ¯¿§¤ä·Á¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢Ä´À°¤¬¼«Í³¼«ºß¤Ç¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¡£»þÃ»¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¤¢¤êËË¤ËÈ±¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¤ÏÈ©¤Ë¾è¤»¤ë¥µ¥é¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤ËÊÑ¤ï¤ê¤È¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡»Ø¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡£¥³¥Ä¤¤¤é¤º
¡Ö¹õÌÜ¤Î¿¿²¼¡¦¹â¤¤°ÌÃÖ¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é»Ø¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î½ÕÂç¿Í¸þ¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤º£¤Ã¤Ý¤¤¥Á¡¼¥¯¤ÎÁª¤ÓÊý¤È»È¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¯¤µ¤¯¸«¤¨¤ëNG¥Á¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¥Ð¸«¤¨¤¹¤ë¡Ö¸Å¤¯¤µ¤¤¥Á¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖËË¤«¤éËË¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Ê¥Ê¥á¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡×¥Ð¥Ö¥ë´ü¡Á1990Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÅÉ¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤«¤ÄÇ»¤¤¤á¤Î¿§¤À¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¾¼ÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£40¡Á50Âå¤ÎÊý¤À¤È¼ã¤¤º¢¤Ë¥Ê¥Ê¥áÅÉ¤ê¤¬Î®¹Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
·ì¿§¤Ã¤Æ¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¼çÎ®¤Îº£¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò³ð¤¨¤ë¥«¥é¡¼¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤¬¼çÎ®¤Îº£¡¢¥Á¡¼¥¯¤â¡Ö¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¡×¤ò³ð¤¨¤ë¿§Áª¤Ó¤¬½ÅÍ×¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÈ©¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¾¯¤·¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥Ö¥ë¥Ù¡¦¥¤¥¨¥ÙÌä¤ï¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤ò³Ø¤ó¤À½é¿´¼Ô¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ù¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸ÀäÂÐNG¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¡£È©¤ÎÃæ¤Ë²«¿§¤Î¿§ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¾¯¤·¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Î¿§¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤è¤¯¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë´¶¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¥Á¥ó¤È´¶¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤ÏÈ©¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Âç¿Í¥¥ì¥¤¤ò³ð¤¨¤ë¡ÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌÜ¤ä¿°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ªMAC¤Î¥Á¡¼¥¯¤¬¥¤¥Á¥ª¥·
ºòÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¤òÅÉ¤é¤Ê¤¤¤â¤·¤¯¤Ï¥Ä¥ä´¶¤òÂ¤¹¤À¤±¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Á¡¼¥¯¥ì¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Á¡¼¥¯¤¬¼çÌò¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ2way¡¢3way¤Ë»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¤Î¥Á¡¼¥¯¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏMAC¤Î¥Ð¥º¤ê¥³¥¹¥á¡¢¡Ö¥°¥í¡¼ ¥×¥ì¥¤ ¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡×(Á´12¿§)¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¡©¼ëÆù¡©¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥Ë¥×¥Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¤Ë¾è¤»¤ë¤È¤µ¤é¤Ã¤È¥Þ¥Ã¥È¤ËÌ©Ãå¡£ÌÓ·ê¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ÏÄ¶¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥½¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2way¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¡¢¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹á¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»äÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ»È¤¦Êý¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥·¥ï¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È¥«¥à¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤è¤ê¤â´ÊÃ±¥¥ì¥¤
¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤Ï»È¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¡×¤È·É±ó¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤«¤é¸À¤ï¤»¤ë¤ÈµÕ¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤â¼ºÇÔ¤Ê¤¯´ÊÃ±¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤À¤Èº¸±¦¤ÎËË¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈ¯¿§¤ä·Á¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢Ä´À°¤¬¼«Í³¼«ºß¤Ç¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¡£»þÃ»¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¤¢¤êËË¤ËÈ±¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¤ÏÈ©¤Ë¾è¤»¤ë¥µ¥é¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤ËÊÑ¤ï¤ê¤È¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡»Ø¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡£¥³¥Ä¤¤¤é¤º
¡Ö¹õÌÜ¤Î¿¿²¼¡¦¹â¤¤°ÌÃÖ¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é»Ø¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£