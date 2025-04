「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、人気のベーカリーとコーヒーブランドが手掛ける注目のベーカリーカフェ「THE ORDY BAKERY」が登場!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

THE ORDY BAKERY(東京・不動前)

写真:お店から

2025年4月7日、目黒不動前駅のほど近くに位置する「Hotel Vintage 目黒不動前」の1階に「THE ORDY BAKERY(オーディー ベーカリー)」がオープン。白金と三田に店舗を構える人気のベーカリー「ラトリエコッコ」代表の高田麻友美さんと、コーヒーロースターブランドの「HAGAN ORGANIC COFFEE(ヘイガンオーガニックコーヒー)」代表の芳賀大佑さんがタッグを組んで誕生した「今日の食事が10年後の自分をつくる」をコンセプトに掲げるベーカリーブランドです。

店内は窓から差し込む光が気持ちの良い空間 写真:お店から

店頭に並ぶ焼きたてパンには国産小麦を使用し、ショートニング、マーガリン不使用。100%天然酵母で作り上げる無添加パンです。

「クロワッサン」 写真:お店から

シグネチャーメニューの「クロワッサン」380円は、オリジナルの製法で焼き上げ、オーガニックシュガーでサッとキャラメリゼした優しい甘さが特徴です。

もう一つのシグネチャーメニューの「フルーツデニッシュ」680円(写真右) 写真:お店から

フルーツデニッシュは生地の薄さに力を入れており、デニッシュ生地に茨城のひたち農園の奥久慈卵を贅沢に使用したカスタードクリームと厳選した最高等級の旬のフルーツを使用しています。

芳賀さん自らコロンビアなどのコーヒー農園を訪ねて仕入れた、パンとの相性を考えたORDY BLENDの自家焙煎・深煎りのオーガニックコーヒーとの相性も抜群です。

「アサイーボウル」 写真:お店から

モーニングは「地元の方にたくさん足を運んでほしい」という思いから、パンとドリンクが楽しめてお得な「ORDYセット」 680円〜を用意。さらに、サラダとドリンクがついてお好みのパンとスープが選べる「スープセット」1,400円や、旬のフルーツを使用した「アサイーボウル」2,000円なども展開。

ランチタイムに登場する「スリランカカレー」1,400円は、「HAGAN ORGANIC COFFEE」の系列店が福岡にあることから、現地で親しまれている“九州ランカカレー”の味付けを採用しています。

「スリランカカレー」 写真:お店から

カフェタイムは、福岡・春吉にある「HAGAN ORGANIC COFFEE」の系列店「Mei Cafe」で連日人気の「クレープ」780円〜を添加物フリーで提供。「プリン」800円、「ティラミス」980円といったクラシックなスイーツもラインアップしています。

「クレープ」 写真:お店から

暖かい季節はテラス席も利用でき、春は目の前の桜並木が眺められる花見の特等席になります。ホテルの宿泊者だけでなくビジター利用も可能で、モーニングからランチタイム、ティータイムまでさまざまなシーンで使えそうです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆THE ORDY BAKERY住所 : 東京都品川区西五反田4-9-16 Hotel Vintage目黒不動前 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

The post 人気ベーカリーとコーヒーブランドがタッグを組んだ、素敵すぎるベーカリーカフェ(東京・不動前) first appeared on 食べログマガジン.