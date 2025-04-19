[4.19 J2第10節](JITス)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 11 熊倉弘達

MF 14 田中雄大

MF 19 宮崎純真

MF 20 遠藤光

MF 25 平塚悠知

FW 9 三平和司

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 4 山本英臣

DF 22 小出悠太

MF 6 小林岩魚

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 29 大島康樹

FW 44 内藤大和

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 31 原田岳

DF 17 高畑奎汰

DF 23 米田隼也

DF 29 新井一耀

DF 48 照山颯人

MF 13 加藤大

MF 14 名倉巧

MF 34 松本天夢

FW 8 増山朝陽

FW 10 マテウス・ジェズス

FW 19 澤田崇

控え

GK 21 後藤雅明

DF 3 関口正大

DF 25 櫛引一紀

MF 7 マルコス・ギリェルメ

MF 22 西村蓮音

MF 36 青木俊輔

FW 9 フアンマ・デルガド

FW 18 山崎凌吾

FW 28 七牟禮蒼杜

監督

下平隆宏