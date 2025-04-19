甲府vs長崎 スタメン発表
[4.19 J2第10節](JITス)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 19 宮崎純真
MF 20 遠藤光
MF 25 平塚悠知
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 29 大島康樹
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 17 高畑奎汰
DF 23 米田隼也
DF 29 新井一耀
DF 48 照山颯人
MF 13 加藤大
MF 14 名倉巧
MF 34 松本天夢
FW 8 増山朝陽
FW 10 マテウス・ジェズス
FW 19 澤田崇
控え
GK 21 後藤雅明
DF 3 関口正大
DF 25 櫛引一紀
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 22 西村蓮音
MF 36 青木俊輔
FW 9 フアンマ・デルガド
FW 18 山崎凌吾
FW 28 七牟禮蒼杜
監督
下平隆宏
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 19 宮崎純真
MF 20 遠藤光
MF 25 平塚悠知
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
FW 29 大島康樹
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 17 高畑奎汰
DF 23 米田隼也
DF 29 新井一耀
DF 48 照山颯人
MF 13 加藤大
MF 14 名倉巧
MF 34 松本天夢
FW 8 増山朝陽
FW 10 マテウス・ジェズス
FW 19 澤田崇
控え
GK 21 後藤雅明
DF 3 関口正大
DF 25 櫛引一紀
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 22 西村蓮音
MF 36 青木俊輔
FW 9 フアンマ・デルガド
FW 18 山崎凌吾
FW 28 七牟禮蒼杜
監督
下平隆宏