スパーズのポポヴィッチHCが病院へ搬送、現在の容態は安定…昨年11月から健康上の理由で療養中

昨年の11月から健康上の理由により、チームから離脱していたサンアントニオ・スパーズのグレッグ・ポポヴィッチHC(ヘッドコーチ)。現地時間2月27日にはシーズンアウトがクラブから発表され、軽い脳卒中と診断されていた名将は治療に専念することとなった。

来シーズンでの完全復帰が期待されていたなか、ポポヴィッチHCに再びトラブルが生じた模様。現地メディア『Bleacher Report』によると、現地4月15日にレストランで食事をしていた際、ポポヴィッチHCは気を失ってしまったという。病院へ搬送される事態となったが、現在は自宅へ戻り容体も安定している。

Gregg Popovich had a “medical emergency” on Tuesday at a restaurant but is "back home and doing better," per @TMZ_Sports

Coach Pop suffered a mild stroke in November that caused him to miss the 2024-25 season pic.twitter.com/d3NAEjApg8

