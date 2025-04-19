¾¾±Ê¤µ¤ó¡¢Ë´¤ºÊ»Ò»×¤¤°ÖÎîÈê¤Ø¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î6Ç¯¤Ç¸¥²Ö
¡¡2019Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é6Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿19Æü¡¢ºÊ¿¿ºÚ¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê31¡Ë¡á¤ÈÄ¹½÷è½»Ò¤Á¤ã¤ó¡áÆ±¡Ê3¡Ë¡á¤òË´¤¯¤·¤¿¾¾±ÊÂóÌé¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤Î°ÖÎîÈê¤Ë¸¥²Ö¤·¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¹ï¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï¸á¸å0»þ23Ê¬¡¢ËÅç¶èÅìÃÓÂÞ4ÃúÌÜ¤ÇÈ¯À¸¡£µìÄÌ»º¾Ê¹©¶Èµ»½Ñ±¡¤Î¸µ±¡Ä¹ÈÓÄÍ¹¬»°¸µ¼õ·º¼Ô¡áÉþÌòÃæ¤Ë93ºÐ¤Ç»àË´¡á¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿ºÚ¤µ¤ó¤Èè½»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢9¿Í¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï24Ç¯5·î¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Î·ºÌ³½ê¤ÇÅö»þÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÓÄÍ¸µ¼õ·º¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÌÈµöÊÖÇ¼¤ÎÉ¬Í×À¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¹Ö±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£