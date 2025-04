アジアを代表するアーティストJAEJOONGがプロデュースした注目のガールズグループ「SAY MY NAME」の素顔に、ニュース番組『ABEMAMorning』が迫った。

【映像】『ShaLala』のダンスを披露するメンバーたち

2024年10月に韓国でデビューした7人組ガールズグループ・SAY MY NAME。愛称は「セマネ」。韓国のアーティスト・JAEJOONGが初めてプロデュースを手がけた、日本・韓国・タイの多国籍ガールズグループである。

メンバーは、HITOMI(ヒトミ)23歳、MEI(メイ)19歳、KANNY(カニー)19歳、SOHA(ソハ)18歳、DOHEE(ドヒ)18歳、JUNHWI(ジュニ)17歳、SEUNGJOO(スンジュ)14歳。

AKB48やIZ*ONEに所属していたHITOMI(本田仁美)ら実力者から、14歳のフレッシュな顔ぶれまで期待値の高いメンバーがそろっている。

――グループ名「SAY MY NAME」には、どんな思いが込められている?

「SAY MY NAMEは日本語に訳すと『わたしの名前を呼んで』という意味です。つらいときだったり毎日生活する中で、大変なこともあると思うんですけど、私たちの名前を呼んでくだされば『私たちが皆さんに元気や勇気、希望を届けられる』という存在になりたいという思いでグループ名がつけられています」(HITOMI)

――どういった経緯で集まった?

「私たちはいろんなルートで集まった仲間なんですけど、スカウトだったりオーディションだったりで集まった子たちです。共通点があるとすれば、『アイドル、アーティストになりたい!』という強い思いを持った子たち、熱い情熱を持った子たちが集まっています」(MEI)

そんな個性豊かなメンバーをまとめるのは、通算3度目のデビューを果たしたリーダーのHITOMI。「本田仁美」としてAKB48などで活躍していた彼女が、韓国で再びアイドルグループに加入することが発表されると、SNSでは「ひいちゃん」がトレンド入りするなど話題となった。

――メンバーから見てリーダー・HITOMIはどう見える?

「感情と理性を適切に調整することができるので『あ〜やっぱりリーダーだな』って思います」(DOHEE)

「どんな時も対応力があって、SAY MY NAMEには絶対に必要な存在です」(SEUNGJOO)

「メンバーがこういう風に見てくれているのは光栄ですし嬉しいです。(過去)グループ活動しているときはずっと年下のラインのメンバーだったので、ここにきて初めて最年長になったので、自分も慣れないことが多いんですけど、メンバーが助けてくれるので、私もリーダーという役割を最大限にがんばれていると思います」(HITOMI)

――プロデューサーのJAEJOONGと話すことはある?

「私たちのことを細かくモニタリングしてくださって、会社の代表としてもそうですし、アーティストとして大先輩ですので、そういった目線でもいつもアドバイスをしてくださいます」(HITOMI)

「JAEJOONGさんが絶望せずにいつも謙虚なマインドで挑むのがいいって教えてくださいました」(JUNHWI)

「(JAEJOONGさんと)会うたびにそういう言葉を言ってくれます。JAEJOONGさんも20年間活動されている方で、今でもたくさんの方に愛されているので、それにはそういった理由があるんだなというのを私も近くで感じます」(HITOMI)

メンバーが“今、ハマっていること”とは?

現在、メンバーたちは韓国で生活をしているという。そんなメンバーに“今、ハマっていること”を聞くと、次のように語った。

「『カムジャパン』といって『カムジャ』が日本語で『じゃがいも』という意味なので、『じゃがいものパン』なんです。米粉とじゃがいもで作られたパンなんですけど、隠れ激うまグルメとして私は推したいです」(HITOMI)

「皆さんにもぜひやってもらいたいことなんですけど、最近、メンバーのJUNHWIちゃんとDOHEEちゃんとSOHAちゃんと脱出ゲームに行きました。韓国では脱出ゲームができるお店が常にあります。ホラーもありますし、怖くないのもありますし、難易度も多様にあります。最終的には脱出できなかったんですけど(笑)一緒に問題を解くときの達成感もあったし、すごい楽しかったです」(MEI)

またインタビューでは、グループ名「SAY MY NAME」に関連して、つらいとき、忙しくて日常を忘れたいとき、心身ともに癒やす方法について聞くと、こう答えた。

「散歩しながら音楽を聴くことが好きですが、正直に言うと(癒やし時間なので)私たちの曲は聴いていないです(笑)」(SOHA)

ニュース番組『ABEMA Morning』のコーナー「モーニングハック」にちなみ、メンバーが朝を快適に過ごすためのアイデアやテクニックを聞くと、次のように答えた。

「朝早いスケジュールだと顔がむくんでいることが多いので、保冷剤を顔に当てるとむくみが取れるのでやっています」(KANNY)

「わたしは朝が本当に苦手なので、アラームを5分ごとに設定しても起きられなかったんですけど、最近2分ごとにしたらすぐに起きられたのでぜひやってみてください」(SEUNGJOO)

今まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している「SAY MY NAME」。韓国で3月に発売した楽曲『ShaLala』のミュージックビデオの再生回数は、公開からわずか3日間で1000万回以上を記録した。さらに先日、『ShaLala(Japanese version)』が日本でリリースされた。今回の楽曲について聞くと、次のように答えた。

「すごくレトロな曲調になっていて、この季節にすごくピッタリな楽曲なんですけど、夢に向かって歩み続ける私たちが、毎日様々な出会いだったり心が揺れたり、ときめく気持ちを歌っている曲になっています」(HITOMI)

「今回のダンスの特徴は手の動きが複雑だけど、簡単なダンスがあるので、それが今回のポイントになっています」(MEI)

最後に、「SAY MY NAME」の今後の目標について聞いた。

「デビューしてまだ半年も経っていないグループなのでこれからもっともっとたくさんの方々に、私たちを知ってもらえるようにがんばりたいなと思います。あと、日本デビューも早くできるように頑張っているので、これからもSAY MY NAMEの応援をたくさんしていただけるとうれしいです!」(HITOMI)

また、「2025 SAY MY NAME 1st FANMEETING in JAPAN Hello My LOVvmE」が4月28日(月)豊洲PITで、SAY MY NAME 日本初のファンミーティングが開催される。(『ABEMA Morning』より)