¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô£¶¿ÍºßÀÒ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬5/25FCÅìµþÂÐ¹ÅçÀï¤ËÍè¾ì¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡¡2025Ç¯£µ·î25Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJ£±¥ê¡¼¥°Âè18Àá¡¢FCÅìµþÂÐ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¡Ê15»þ00Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡¡Íè¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢FANTASTICS¡£EXILE¤ò·óÇ¤¤¹¤ëÀ¤³¦¡¦º´Æ£Âç¼ù¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ2016Ç¯12·î29Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£¡¡³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¥á¥¤¥óÂ¦¤Ç¡¢³«±é»þ´Ö¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëFANTASTICS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡ÖLDH¤¤Ã¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×FANTASTICS! ¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô¤¬£¶¿Í¡£J¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹! º£²ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¤ò¹þ¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÀº°ìÇÕ»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹! ¤Þ¤¿¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ÈËÍ¤é¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÇºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!¡×¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈLDH¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¶¯µé¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬¶Ë¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô