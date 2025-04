知ったら人にしゃべりたくなる英語クイズを出題! よく使う日本語を英語にしたらなんて言う!? これって日本語ではどういう意味? 意外と知らない内容を、今回は国際ビジネスコミュニケーション協会監修のもと、3択のクイズ形式にしてお届け。ぜひ、スキマ時間に新しい知識をゲットしてみてください!これを知っていれば、あなたも英語博士に!?■答えはどれでしょう?「牛」が入っている英語のことわざは、次のうちどれでしょう?

Beauty draws more than oxen.Love me, love my dog.Rats desert a sinking ship.「牛」が入っていることわざは次のうちどれでしょう!?――正解は次のページで!■正解はこちら!○【答え】1. Beauty draws more than oxen.「ox(雄牛)」の複数形"oxen"が入っている1番が正解です。直訳すると「美貌は牛よりも引く力が強い」ですが、このことわざには「美の力は強いので危険である」という意味が含まれています。ほかの選択肢である"Love me, love my dog."は、「私を愛するなら、私の犬まで愛して」という意味です。日本語では反対の意味で「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」ということわざがあります。これは、憎んでいる人の持ち物や、関係のあるすべてのものまで憎くなるということを指します。"Rats desert a sinking ship."は、直訳すると「ねずみは沈む船を見捨てる」。つまり、危険が迫ったときに真っ先に察知して逃げるということです。いかがでしたでしょうか? ぜひ、新しい英語知識をゲットしてみてください。それでは、次回をお楽しみに!○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。