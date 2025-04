任天堂が2025年6月5日に発売する「Nintendo Switch 2」は、日本では4月4日に抽選販売の受付がスタートしましたが、アメリカおよびカナダではトランプ政権による関税引き上げを受けて、予約注文の受付が延期されていました。新たに、任天堂は4月24日にアメリカでのNintendo Switch 2の予約注文を開始することを発表しました。ただし、一部製品は値上げが実施されています。

Nintendo Maintains Nintendo Switch 2 Pricing, Retail Pre-Orders to Begin April 24 in U.S. - News - Nintendo Official Sitehttps://www.nintendo.com/us/whatsnew/nintendo-maintains-nintendo-switch-2-pricing-retail-pre-orders-to-begin-april-24-in-u-s/Nintendo Switch 2 Pre-Orders Begin April 24 In U.S. With Updated Pricing For Certain Products - Game Informerhttps://www.gameinformer.com/2025/04/18/nintendo-switch-2-pre-orders-begin-april-24-in-us-with-updated-pricing-for-certain当初、任天堂はアメリカで4月9日からNintendo Switch 2の予約注文の受付を開始する予定でした。しかし、任天堂はアメリカでのNintendo Switch 2の予約注文を延期。その理由を任天堂は「アメリカにおけるNintendo Switch 2の予約注文は、関税や市場状況の変化による影響を見極めるため、2025年4月9日には開始されません。任天堂は後日、改めて予約注文の日程を更新します。ただし、発売日は2025年6月5日から変更ありません」と説明していました。任天堂がトランプ政権の関税引き上げを受けNintendo Switch 2の予約注文を延期 - GIGAZINEその後、カナダでも同様の理由からNintendo Switch 2の予約注文が延期されています。カナダでもNintendo Switch 2の予約注文が遅れる - GIGAZINE現地時間の2025年4月18日、任天堂はアメリカでのNintendo Switch 2の予約注文開始日時を改めて発表しました。任天堂によると、Nintendo Switch 2の店頭での予約注文は2025年4月24日から開始されます。発売時のアメリカでのNintendo Switch 2の販売価格も、2025年4月2日に発表された449.99ドル(約6万5500円、日本では税込4万9980円)のままです。さらに、「マリオカート ワールド」(79.99ドル:約1万1400円)と「ドンキーコング バナンザ」(69.99ドル:約1万円)のパッケージ版およびダウンロード版の販売価格も、発表時から変更はありません。なお、日本での販売価格は「マリオカート ワールド」はダウンロード版が税込8980円、パッケージ版が税込9980円です。「マリオカート ワールド」の詳細は「マリオカート ワールド Direct」で発表されており、内容は以下の記事にまとめられています。Nintendo Switch 2と同日発売の「マリオカート ワールド」の詳細が明らかになった「マリオカート ワールド Direct」まとめ - GIGAZINEただし、任天堂は「市場状況の変化により、Nintendo Switch 2のアクセサリは4月2日に発表した価格から調整されます。また、市場状況によっては任天堂製品の価格が今後調整される可能性もあります」と説明しました。Nintendo Switch 2の関連アクセサリの販売価格は以下の通りに変更されています。Nintendo Switch 2 Proコントローラー:79.99ドル(約1万1400円)→84.99ドル(約1万2100円):日本での販売価格は税込9980円Joy-Con 2:89.99ドル(約1万2800円)→94.99ドル(約1万3500円):日本での販売価格は税込9980円Joy-Con 2 充電グリップ:34.99ドル→39.99ドル:日本での販売価格は税込3980円Joy-Con 2 ストラップ:12.99ドル→13.99ドル:日本での販売価格は税込1980円Joy-Con 2 ハンドル2個セット:19.99ドル→24.99ドル:日本での販売価格は税込2480円Nintendo Switch 2 カメラ:49.99ドル→54.99ドル:日本での販売価格は税込5980円Nintendo Switch 2 ドックセット:109.99ドル→119.99ドル:日本での販売価格は税込1万4980円Nintendo Switch 2 キャリングケース(画面保護シート付き):34.99ドル→39.99ドル:日本での販売価格は税込2980円Nintendo Switch 2 オールインボックス:79.99ドル→84.99ドル:日本での販売価格は税込9980円Nintendo Switch 2 ACアダプター:29.99ドル→34.99ドル:日本での販売価格は税込3980円Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2:59.99ドル:日本での販売価格は税込6980円