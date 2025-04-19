2025年4月19日放送の「ぶらり途中下車の旅」は中央線の旅。

旅人は、望月理恵。

中央線

東京から高尾を結ぶ中央線。ビジネスの中心地・丸の内を出発し、新宿・吉祥寺を通り、豊かな自然が残る武蔵野へと、車窓の風景は目まぐるしく変化します。駅ごとに個性豊かな街が広がる路線です。

今週の旅人：望月理恵

1972年2月8日生まれ 兵庫県出身。

2004年から17年間、日本テレビ「ズームイン！！サタデー」の司会をつとめ2022年3月に番組を卒業。

2021年からは所属事務所の取締役もつとめている。

おじゃましたところ 立川駅 国営昭和記念公園 国立駅 ガラス工房 アトリエ 仁（Jin） 西国分寺駅 日本茶カフェ 茶々日和trois temps 西荻窪駅 NONA Temari & Natural Dye 阿佐ヶ谷駅 ハチカフェ 阿佐ヶ谷店 ガラス工房 アトリエ 仁（Jin）日本茶カフェ 茶々日和trois tempsNONA Temari & Natural Dyeハチカフェ 阿佐ヶ谷店

毎年、3月から5月にかけて昭和記念公園で開催。桜に始まり、菜の花やチューリップなど春の訪れを満喫できる。これから時期はネモフィラが見頃に。

【最寄駅】

中央線「立川駅」北口から徒歩10分（あけぼの口）

（青梅線「西立川駅」公園口から徒歩2分（西立川ゲート））

【所番地】東京都立川市緑町-3173

【電話番号】042-528-1751

【営業時間】

3月1日〜10月31日 9:30〜17:00

11月1日〜2月末日 9:30〜16:30

4月1日〜9月30日の土日祝 9:30〜18:00

【休園日】年末年始（12/31・1/1）、1月の第3月曜〜金曜

【ホームページ】https://www.showakinen-koen.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/showakinenpark/

【X（旧Twitter）】https://x.com/showakinenpark/

【Facebook】https://www.facebook.com/showakinenkoen/

【補足】「フラワーフェスティバル2025」〜5月25日まで

ガラス工房 アトリエ 仁（Jin）（国立駅）

一橋大学OBのご主人が開いたガラス工房。独自の制作技法「3Dimagery enclosed in glass」で作られる”ぐい呑み”は和を感じる情緒的な仕上がり。「世界で、ただひとつ！」を作り出す ガラス工房です

【最寄駅】中央線「国立駅」から徒歩7分

【所番地】東京都国立市東1丁目19-6

【営業時間】不定休/要ご相談

【お問い合わせ】murakami_biz@yahoo.co.jp

【ホームページ】https://atelier-gallery-jin.amebaownd.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/guinomi77/

日本茶カフェ 茶々日和（西国分寺駅）

焙煎にこだわったほうじ茶と厳選した各地の煎茶を楽しめるカフェ。軽食どらやきもここでしか味わえない逸品。

【最寄駅】

中央線「西国分寺駅」から徒歩20分

（中央線「国分寺駅」から徒歩10分）

【所番地】東京都国分寺市東元町3丁目18-5

【営業時間】

通常営業 11:00〜18:00（LO.17:30）

冬季営業(12月〜2月) 11:00〜17:00（LO.16:30）

※毎週土曜日の午前中はイベント貸し切りのため、13:00〜営業となります。

【定休日】毎週水曜日、第2・4日曜日

【ホームページ】https://chachabiyori0913.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/chachabiyori0913/

【Facebook】https://www.facebook.com/chachabiyori

trois temps《トロワトン》（西国分寺駅）

生地作りから、デザイン・縫製まで、全て手作業で作られるバッグは軽くて丈夫。生地の端切れを再利用した小物も人気。ちなみに「トロワトン」とは、フランス語で「三拍子」という意味。

【最寄駅】

中央線「西国分寺駅」から徒歩27分

（中央線「国分寺駅」から徒歩13分）

【所番地】東京都国分寺市東元町4丁目14-19

【電話番号】042-308-8441

【営業時間】火曜日〜土曜日 11:30〜17:00

【定休日】月曜日・日曜日

【ホームページ】https://www.trois-temps.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/troistemps/

【X（旧Twitter）】https://x.com/troistemps123

【Facebook】https://www.facebook.com/troistemps3/

【補足】駐車場1台分あり

NONA Temari & Natural Dye（西荻窪駅）

「草木染め糸」を使って手作りする手毬のお店。球体を彩る幾何学模様はもはや唯一無二のアート。

【最寄駅】中央線「西荻窪駅」から徒歩5分

【所番地】東京都杉並区西荻南3丁目21-7 ドリーム竹内

【電話番号】03-6887-9753

【営業時間】木曜・金曜 11:00〜18:00 土曜・日曜 12:00〜18:00

【定休日】月曜・火曜・水曜

【ホームページ】https://nonatemari.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/nonatemari_shop

【X（旧Twitter）】https://x.com/nonatemari

【Facebook】https://www.facebook.com/nonatemarinishiogi

【教室予約】https://coubic.com/nonatemari

ハチカフェ 阿佐ヶ谷店（阿佐ヶ谷駅）

名古屋に本店を構えるタルト&サンドイッチ専門店。タルトの上にショートケーキがドンッ！と乗った「苺のショートケーキタルト」が定番人気。2020年に、東京初出店。

【最寄駅】中央線「阿佐ヶ谷駅」から徒歩4分

【所番地】東京都杉並区阿佐谷南2-40-1 alːku阿佐ヶ谷内

【電話番号】03-5327-8398

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】火曜日

【ホームページ】https://hachicafe.jp/aboutus/asagaya/

【Instagram】https://www.instagram.com/hachicafe8asagaya/