F1¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç³ÑÅÄ¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë½é¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¡FP2¤ÇÇÈÍð¤ÎÅ¸³«

サウジアラビアGPのフリー走行2回目で、ランド・ノリスが最速タイムを記録した一方、角田裕毅がレッドブル加入後初のクラッシュを喫した。注目の舞台で、マクラーレンとレッドブルの明暗が分かれる結果となった。



第2戦終了後にリアム・ローソンの代役としてレッドブルに昇格した角田は、最終コーナーで左側フロントタイヤをぶつけた後、反動で外側のバリアに激突。マシンは大破し、セッション後半のロングランは中断を余儀なくされた。





A dramatic end to FP2 for Yuki Tsunoda



Catch all the highlights from the session #F1 #SaudiArabianGP