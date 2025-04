ACIDMANの大木伸夫がプログラム監修およびナレーションを務めるプラネタリウム番組の第3弾『星はここにある〜music by ACIDMAN〜』が、3月より東京・コスモプラネタリウム渋谷にて投影中だ。同作品の予告動画にて、リリース未定新曲「光の夜」の一部が初公開となった。「光の夜」は大木がyamaへ楽曲提供したナンバーだ(yama『Versus the night』収録/2022年8月31日発表)。『星はここにある〜music by ACIDMAN〜』のためにACIDMANがセルフカバーし、その一部がプラネタリウム以外で初めて公開されたかたちとなる。セルフカバーは、プラネタリウム番組の作品世界とリンクする歌詞や、星々を想起させる美しい音色、強く儚い大木の歌声が胸を打つ仕上がりだ。リリースは未定。現在のところ同作品のみで聴くことができる。

■『星はここにある〜music by ACIDMAN〜』



投影期間:2025年3月22日(土)〜

上映会場:コスモプラネタリウム渋谷

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田12F

観覧料金:高校生以上 600円 / 小中学生 300円

※未就学の方は、保護者の膝の上は無料、席を使う場合は小中学生券をお求めください。

※チケットは会場券売機およびウェブチケットサイトで6日分を販売しております。

ウェブチケットサイト:https://cosmo-webticket.jp/WebTicket/index

※月曜休館日(祝日の場合は開館、翌平日が休館日)

公式サイト:https://www.shibu-cul.jp/planetarium

投影期間:2025年3月22日(土)〜上映会場:コスモプラネタリウム渋谷〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田12F観覧料金:高校生以上 600円 / 小中学生 300円※未就学の方は、保護者の膝の上は無料、席を使う場合は小中学生券をお求めください。※チケットは会場券売機およびウェブチケットサイトで6日分を販売しております。ウェブチケットサイト:https://cosmo-webticket.jp/WebTicket/index※月曜休館日(祝日の場合は開館、翌平日が休館日)公式サイト:https://www.shibu-cul.jp/planetarium

■<ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025">

03月20日(木/祝) 愛知・Zepp Nagoya

04月13日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

04月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside

05月04日(日/祝) 福岡・Zepp Fukuoka

05月25日(日) 宮城・SENDAI GIGS

06月13日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama

06月21日(土) 新潟・NIIGATA LOTS

07月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo

07月18日(金) 埼玉・ウェスタ川越

10月26日(日) 東京・日本武道館



03月20日(木/祝) 愛知・Zepp Nagoya04月13日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM04月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside05月04日(日/祝) 福岡・Zepp Fukuoka05月25日(日) 宮城・SENDAI GIGS06月13日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama06月21日(土) 新潟・NIIGATA LOTS07月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo07月18日(金) 埼玉・ウェスタ川越10月26日(日) 東京・日本武道館

■日本武道館公演YouTube無料公開

▼<green chord> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:2/1(土)12:00〜2/28(金)23:59

▼<A beautiful greed> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:3/1(土)12:00〜3/31(月)23:59

▼<ALMA> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:4/1(火)12:00〜4/30(水)23:59

▼<新世界> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:5/1(木)12:00〜5/31(土)23:59

▼<有と無> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:6/1(日)12:00〜6/30(月)23:59

▼<Λ> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:7/1(火) 12:00〜7/31(木)23:59



▼<green chord> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:2/1(土)12:00〜2/28(金)23:59▼<A beautiful greed> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:3/1(土)12:00〜3/31(月)23:59▼<ALMA> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:4/1(火)12:00〜4/30(水)23:59▼<新世界> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:5/1(木)12:00〜5/31(土)23:59▼<有と無> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:6/1(日)12:00〜6/30(月)23:59▼<Λ> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:7/1(火) 12:00〜7/31(木)23:59

■<ACIDMAN presents SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online->

会期:2024年11月26日(火)〜2025年11月26日(水)

URL:https://sai-fes.jp/photoexhibition/

▼展示アーティスト ※50音順

ACIDMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / 氣志團 / THE BACK HORN / the band apart / SiM / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / DOPING PANDA / Dragon Ash / back number / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / Mr.Children / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +

▼MC ※50音順

岩尾望(フットボールアワー) / 大抜卓人 / ジョージ・ウィリアムズ / ジョー横溝 / ダイノジ / Boo / 藤田琢己

▼フォトグラファー

AZUSA TAKADA / 石井麻木 / 枝 優花 / 久野美怜(SIGNO) / 酒井貴弘 / Taka “nekoze photo” / 三吉ツカサ(Showcase) /浜野カズシ / 藤井 拓 / 増田彩来 / 山川哲矢 / Victor Nomoto(METACRAFT)

協力:東急不動産株式会社 / UMIDASU CO.Ltd.



会期:2024年11月26日(火)〜2025年11月26日(水)URL:https://sai-fes.jp/photoexhibition/▼展示アーティスト ※50音順ACIDMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / 氣志團 / THE BACK HORN / the band apart / SiM / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / DOPING PANDA / Dragon Ash / back number / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / Mr.Children / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +▼MC ※50音順岩尾望(フットボールアワー) / 大抜卓人 / ジョージ・ウィリアムズ / ジョー横溝 / ダイノジ / Boo / 藤田琢己▼フォトグラファーAZUSA TAKADA / 石井麻木 / 枝 優花 / 久野美怜(SIGNO) / 酒井貴弘 / Taka “nekoze photo” / 三吉ツカサ(Showcase) /浜野カズシ / 藤井 拓 / 増田彩来 / 山川哲矢 / Victor Nomoto(METACRAFT)協力:東急不動産株式会社 / UMIDASU CO.Ltd.

関連リンク

◆ACIDMAN オフィシャルサイト

◆ACIDMAN MOBILE

◆ACIDMAN オフィシャルTwitter

◆ACIDMAN オフィシャルInstagram

◆ACIDMAN オフィシャルTikTok

◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<This is ACIDMAN 2025> 特設サイト

◆<SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-> 特設サイト

◆ACIDMAN オフィシャルサイト◆ACIDMAN MOBILE◆ACIDMAN オフィシャルTwitter◆ACIDMAN オフィシャルInstagram◆ACIDMAN オフィシャルTikTok◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル◆<This is ACIDMAN 2025> 特設サイト◆<SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-> 特設サイト

なお、プラネタリウム番組第3弾『星はここにある〜music by ACIDMAN〜』は公開から1ヶ月を待たずに早くも全国配給がスタート。第2弾作品『星になるまで〜music by ACIDMAN〜』と合わせて、大木伸夫監修作品が全国のプラネタリウムにて投影されるとのこと。『星はここにある〜music by ACIDMAN〜』は、工業デザイナーのイームズ夫妻が1977年に手掛けた短編科学映画『Powers of Ten』を基にして制作された作品だ。広大な宇宙から、人体の細胞内部まで10倍刻みでズームイン/アウトしていく斬新な映像手法が、2025年の今現在判明している科学的データを元にアップデートされた。全編にわたってACIDMANの楽曲と宇宙を旅し、人体内部へ。宇宙と人間との共通点へと迫る約25分のサイエンスプラネタリウム作品として届けられる。番組企画は、コスモプラネタリウム渋谷解説員・西香織が手掛けた。全体監修は、無からの宇宙創生に関わる“ゆらぎ”の理論研究や、NASAの宇宙探査機ボイジャーに地球文明のタイムカプセルとして、バッハの音楽を搭載する提案などでも知られる理学博士の佐治晴夫。プログラム&シナリオ監修は、かねてよりイームズ家具を愛用し、学生時代に『Powers of Ten』に感銘を受けた大木伸夫が務めた。『星はここにある〜music by ACIDMAN〜』では「光の夜」ほか、「銀河の街」のライブ音源(2024年8月11日開催<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYAより)など全6曲が使用されている。ACIDMANは、全国ツアー<ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025">を開催中だ。10月26日にはツアーファイナルとして7年ぶり7度目の日本武道館公演を開催する。