¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡õ¥Þ¥ß¥³¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡È¥Ù¥Ó¡¼¡ÉÃÂÀ¸¤Ø¡ÄÃÏ¸µ¶É¤â½ËÊ¡¡¡º£µ¨½é¤ÎÂåÌò1ÈÖ¤Ï¥¨¥É¥Þ¥ó
¡ÚMLB¡Û¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º ¡Ý ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê4·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥Æ¥¥µ¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ÂÇµåÄ¾·â¤â¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÂè1»Ò½Ð»º¤Î¤¿¤áº£µ¨½é¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤¬Â®Êó¤Ç¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤ÈÁáÂ®¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£µ¨¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´20»î¹ç¤ò¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÀèÎ©¤Ã¤ÆÊóÆ»¤·¡¢ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á»ºµÙÀ©ÅÙ¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°X¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÂçÃ«¿¿Èþ»ÒÁª¼ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊËÝÌõ¡Ë¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ë¸æ½Ð»º¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡¼¤Ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¡ªÂçÃ«¤µ¤ó¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢92ÂÇ¿ô¡¢23°ÂÂÇ¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¡¢21ÆÀÅÀ¡¢5ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨.288¡¢OPS0.930¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤ÏÆÃÂç136¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤ÇÂè6¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂçÃ«¤¬µÞî±¡¢½Ð»ºÎ©²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤Ï»î¹ç³«»ÏÌó45Ê¬Á°¤Ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬1»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢¡ÖDH¡×¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ç¥£¡¦¥í¥¶¥ê¥ª¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÈÂÇ·âÀìÌçÂÇ¼Ô¤Ç¡ÈÂçÃ«¤ÎÂåÌò¡É¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë