

●今週の業種別騰落率ランキング



※4月18日終値の4月11日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 32 業種 値下がり： 1 業種

東証プライム：1634銘柄 値上がり：1463 銘柄 値下がり： 155 銘柄 変わらず他： 16 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 医薬品(0258) +9.87 住友ファーマ <4506> 、中外薬 <4519> 、ネクセラ <4565>

２. ゴム製品(0260) +6.61 住友ゴ <5110> 、住友理工 <5191> 、ブリヂストン <5108>

３. 保険業(0280) +5.65 Ａクリエイト <8798> 、東京海上 <8766> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

４. 輸送用機器(0267) +5.21 フタバ <7241> 、マツダ <7261> 、ヨロズ <7294>

５. 鉱業(0252) +5.07 日鉄鉱 <1515> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

６. 建設業(0253) +4.93 テスＨＤ <5074> 、ＹＴＬ <1773> 、五洋建 <1893>

７. 銀行業(0278) +4.70 滋賀銀 <8366> 、京都ＦＧ <5844> 、池田泉州ＨＤ <8714>

８. 石油・石炭(0259) +4.68 ニチレキＧ <5011> 、日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

９. その他金融業(0281) +4.39 ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 、アイフル <8515>

10. パルプ・紙(0256) +4.31 三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863> 、中越パ <3877>

11. 食料品(0254) +4.18 山パン <2212> 、森永乳 <2264> 、ＳＦＯＯＤＳ <2292>

12. 倉庫・運輸(0274) +3.97 エーアイテイ <9381> 、三井倉ＨＤ <9302> 、日新 <9066>

13. 証券・商品(0279) +3.92 ＦＰＧ <7148> 、マーキュリア <7347> 、大和 <8601>

14. 情報・通信業(0275) +3.82 テラスカイ <3915> 、ニーズウェル <3992> 、リンクユーＧ <4446>

15. 電気機器(0266) +3.50 東光高岳 <6617> 、ＮＥＣ <6701> 、ＧＳユアサ <6674>

16. 小売業(0277) +3.18 日本調剤 <3341> 、チヨダ <8185> 、ＪＩＮＳＨＤ <3046>

17. その他製品(0269) +3.14 河合楽 <7952> 、三井松島ＨＤ <1518> 、バンナムＨＤ <7832>

18. 精密機器(0268) +3.09 東京計器 <7721> 、リガクＨＤ <268A> 、日本ＭＤＭ <7600>

19. 機械(0265) +3.02 イワキポンプ <6237> 、ローツェ <6323> 、鶴見製 <6351>

20. 陸運業(0271) +2.98 センコーＨＤ <9069> 、西武ＨＤ <9024> 、ＡＺ丸和ＨＤ <9090>

21. 非鉄金属(0263) +2.73 住友鉱 <5713> 、古河機金 <5715> 、アーレスティ <5852>

22. 不動産業(0282) +2.63 ロードスター <3482> 、レオパレス <8848> 、京阪神ビル <8818>

23. 金属製品(0264) +2.58 東京綱 <5981> 、エイチワン <5989> 、ジーテクト <5970>

24. 水産・農林業(0251) +2.55 極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333> 、ユキグニ <1375>

25. 繊維製品(0255) +2.40 ユニチカ <3103> 、ＳＭＩＮＯＥ <3501> 、クラボウ <3106>

26. サービス業(0283) +2.32 ＧＭＯインタ <4784> 、カカクコム <2371> 、オープンＧ <6572>

27. 卸売業(0276) +2.27 ラクトＪ <3139> 、伊藤忠食 <2692> 、新光商 <8141>

28. 空運業(0273) +2.01 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

29. 鉄鋼(0262) +1.65 エンビプロ <5698> 、大和工 <5444> 、愛知鋼 <5482>

30. 化学(0257) +1.53 日農薬 <4997> 、アクシージア <4936> 、住友化 <4005>

31. ガラス・土石(0261) +1.14 ヨータイ <5357> 、板硝子 <5202> 、アジアパイル <5288>

32. 電気・ガス(0270) +0.96 グリムス <3150> 、レノバ <9519> 、北ガス <9534>

33. 海運業(0272) -0.38 郵船 <9101> 、商船三井 <9104>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

