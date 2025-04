大谷翔平が「父親になる瞬間がやってきた」MLBの“産休制度”「父親リスト入り」試合欠場へ

大谷が父親リスト入りした(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間4月18日(日本時間19日)、真美子夫人の出産に立ち会うためにMLBの産休制度「父親リスト」に入ることになり、チームを一時的に離脱することが明らかになった。

【動画】同僚を気遣う「神対応」 大谷翔平がダグアウトで見せた献身的行為を見る

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はこれを受け「レンジャーズとの3連戦開始時にチームに帯同しない」と報じた。チームにはエディ・ロザリオ外野手が合流することになっている。

大谷は昨年12月28日の自身のインスタグラムに「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(もうすぐ私たちの家族に“リトルルーキー”が加わるのが待ち切れない)」と綴っていた。

同メディアは「オオタニが父親になる瞬間がやってきた」とし、「オオタニ一家に祝福を送りたい」と伝えている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]