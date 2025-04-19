来週の主な予定 G20/G7/日米財務相会合 欧州4月PMIと景況感、トランプ関税の影響出始める
来週の主な予定 G20/G7/日米財務相会合 欧州4月PMIと景況感、トランプ関税の影響出始める
・IMF世界経済見通し ゲオルギエワIMF専務理事はトランプ関税による世界経済減速を警告
・IMF世銀春季会合に合わせてG20/G7財務相中銀総裁会議開催、22日に日米財務相会合の可能性
・欧州英国の製造業PMIと消費者信頼感・景況感指数、トランプ関税の影響で4月は悪化見通し
21日（月）
参院予算委員会、米関税措置について集中審議
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）
米景気先行指数（3月）
テデーン・スウェーデン中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
センテノ・ポルトガル中銀総裁「カーネーション革命」50周年イベント挨拶
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
IMF世銀春季会合（ワシントン、26日まで）
イースターマンデー祝日で欧州・英国・オセアニア・香港市場は休場
22日（火）
ユーロ圏消費者信頼感（4月）
ECB専門家予測調査（SPF）
IMF世界経済見通し（WEO）
ラガルドECB総裁、CNBC出演
クノット・オランダ中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済について講演（質疑応答なし）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
クーグラーFRB理事、金融政策の波及効果について講演（質疑応答あり）
ジェファーソンFRB副議長、デュアルマンデート（雇用最大化と物価安定の2つの使命）について講演（質疑応答なし）
日米財務相会合の予定
23日（水）
日銀金融システムリポート（4月）
ECB賃金トラッカー（第1四半期）
仏製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
独製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
英製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
米製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ピル英中銀チーフエコノミスト、講演
ブリーデン英中銀副総裁、インフレと金融政策について講演
ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
クノット・オランダ中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席
ウォラーFRB理事、ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）
グールズビー・シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催イベント開会挨拶
ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、24日まで）
G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）
24日（木）
独Ifo景況感指数（4月）
欧州新車販売台数（3月）
米新規失業保険申請件数（19日終了週）
ナーゲル独連銀総裁、クキース独財務相、記者会見
レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済について講演
シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント「関税、供給ショック、金融政策」出席
ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「金融政策戦略の見直し」出席
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
25日（金）
東京都消費者物価指数（4月）
英GfK消費者信頼感（4月）
英小売売上高（3月）
米ミシガン大学消費者信頼感指数（4月）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、講演
グリーン英中銀委員、イベント「インフレ、経済成長、そして金融政策」出席
26日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（5月8日まで）
27日（日）
中国工業企業利益（3月）
※予定は変更することがあります
・IMF世界経済見通し ゲオルギエワIMF専務理事はトランプ関税による世界経済減速を警告
・IMF世銀春季会合に合わせてG20/G7財務相中銀総裁会議開催、22日に日米財務相会合の可能性
・欧州英国の製造業PMIと消費者信頼感・景況感指数、トランプ関税の影響で4月は悪化見通し
21日（月）
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中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）
米景気先行指数（3月）
テデーン・スウェーデン中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
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IMF世銀春季会合（ワシントン、26日まで）
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22日（火）
ユーロ圏消費者信頼感（4月）
ECB専門家予測調査（SPF）
IMF世界経済見通し（WEO）
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クノット・オランダ中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
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日米財務相会合の予定
23日（水）
日銀金融システムリポート（4月）
ECB賃金トラッカー（第1四半期）
仏製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
独製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
英製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
米製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
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G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）
24日（木）
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欧州新車販売台数（3月）
米新規失業保険申請件数（19日終了週）
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25日（金）
東京都消費者物価指数（4月）
英GfK消費者信頼感（4月）
英小売売上高（3月）
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26日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（5月8日まで）
27日（日）
中国工業企業利益（3月）
※予定は変更することがあります