来週の主な予定 G20/G7/日米財務相会合 欧州4月PMIと景況感、トランプ関税の影響出始める 来週の主な予定 G20/G7/日米財務相会合 欧州4月PMIと景況感、トランプ関税の影響出始める

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来週の主な予定 G20/G7/日米財務相会合 欧州4月PMIと景況感、トランプ関税の影響出始める



・IMF世界経済見通し ゲオルギエワIMF専務理事はトランプ関税による世界経済減速を警告

・IMF世銀春季会合に合わせてG20/G7財務相中銀総裁会議開催、22日に日米財務相会合の可能性

・欧州英国の製造業PMIと消費者信頼感・景況感指数、トランプ関税の影響で4月は悪化見通し



21日（月）

参院予算委員会、米関税措置について集中審議

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

米景気先行指数（3月）

テデーン・スウェーデン中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演

センテノ・ポルトガル中銀総裁「カーネーション革命」50周年イベント挨拶

グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演

IMF世銀春季会合（ワシントン、26日まで）

イースターマンデー祝日で欧州・英国・オセアニア・香港市場は休場



22日（火）

ユーロ圏消費者信頼感（4月）

ECB専門家予測調査（SPF）

IMF世界経済見通し（WEO）

ラガルドECB総裁、CNBC出演

クノット・オランダ中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済について講演（質疑応答なし）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

クーグラーFRB理事、金融政策の波及効果について講演（質疑応答あり）

ジェファーソンFRB副議長、デュアルマンデート（雇用最大化と物価安定の2つの使命）について講演（質疑応答なし）

日米財務相会合の予定



23日（水）

日銀金融システムリポート（4月）

ECB賃金トラッカー（第1四半期）

仏製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

独製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（4月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

ピル英中銀チーフエコノミスト、講演

ブリーデン英中銀副総裁、インフレと金融政策について講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演

クノット・オランダ中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演

ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席

レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席

ウォラーFRB理事、ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催イベント開会挨拶

ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）

G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、24日まで）

G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）



24日（木）

独Ifo景況感指数（4月）

欧州新車販売台数（3月）

米新規失業保険申請件数（19日終了週）

ナーゲル独連銀総裁、クキース独財務相、記者会見

レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済について講演

シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント「関税、供給ショック、金融政策」出席

ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「金融政策戦略の見直し」出席

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



25日（金）

東京都消費者物価指数（4月）

英GfK消費者信頼感（4月）

英小売売上高（3月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（4月）

シュレーゲル・スイス中銀総裁、講演

グリーン英中銀委員、イベント「インフレ、経済成長、そして金融政策」出席



26日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（5月8日まで）



27日（日）

中国工業企業利益（3月）



※予定は変更することがあります

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