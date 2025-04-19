¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢¡ØÄ¶¥¯¥¦¥¬Å¸¡Ù¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë·èÄê¡¡²»À¼¥¬¥¤¥ÉÃ´Åö¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¸ÞÂåÍº²ð¤«¤é25Ç¯¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÊüÁ÷25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØÄ¶¥¯¥¦¥¬Å¸¡Ù¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡¿¸ÞÂåÍº²ð¤ò¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬¤Ë¤Ä¤¤¤Ë»²Àï¡£Å¸Í÷²ñ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Ç°ì¾ò¤µ¤ó¤ò³ë»³¿®¸ã¡¡25Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤âºÝÎ©¤Ä½Â¤µ
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÊüÁ÷³«»Ï25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¥¯¥¦¥¬¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ØºÆ¤Ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¤ò¥ª¥À¥®¥êËÜ¿Í¡¢¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡½¥µ¡¼¤Î¹â»ûÀ®µª»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ò¸ò¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢Å¸Í÷²ñ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²»À¼¥¬¥¤¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢³Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î²òÀâ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢25Ç¯·Ð²á¤·¤¿¡Öº£¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ø¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥ª¥À¥®¥ê¤¬¸ì¤ë¡£²òÀâÉôÊ¬¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¹ÓÀîÌµ×»á¤¬¿·µ¬¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¡£¹ÓÀî»á¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¤¬À¼¤ò½Å¤Í¤ë¡¢25Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£
¡¡²»À¼¥¬¥¤¥É¤ÏÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢»îÄ°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¡ØÄ¶¥¯¥¦¥¬Å¸¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤ÎÀµ¸á¤«¤é¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï6·î14Æü¤«¤é7·î6Æü¤Þ¤Ç¡£³«ºÅ¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ Gallery AaMo¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Ç°ì¾ò¤µ¤ó¤ò³ë»³¿®¸ã¡¡25Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤âºÝÎ©¤Ä½Â¤µ
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÊüÁ÷³«»Ï25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¥¯¥¦¥¬¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ØºÆ¤Ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¤ò¥ª¥À¥®¥êËÜ¿Í¡¢¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡½¥µ¡¼¤Î¹â»ûÀ®µª»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ò¸ò¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢Å¸Í÷²ñ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²»À¼¥¬¥¤¥É¤ÏÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢»îÄ°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¡ØÄ¶¥¯¥¦¥¬Å¸¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤ÎÀµ¸á¤«¤é¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï6·î14Æü¤«¤é7·î6Æü¤Þ¤Ç¡£³«ºÅ¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ Gallery AaMo¤È¤Ê¤ë¡£