　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円安の3万4650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40979.67円　　ボリンジャーバンド3σ
39092.18円　　ボリンジャーバンド2σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38172.00円　　200日移動平均
37572.53円　　75日移動平均
37455.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37204.69円　　ボリンジャーバンド1σ
35317.20円　　25日移動平均
34730.28円　　18日日経平均株価現物終値
34650.00円　　19日夜間取引終値
34438.00円　　5日移動平均
34310.00円　　一目均衡表・基準線
33429.71円　　ボリンジャーバンド-1σ
33130.00円　　一目均衡表・転換線
31542.22円　　ボリンジャーバンド2σ
29654.73円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース