日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円安の3万4650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40979.67円 ボリンジャーバンド3σ
39092.18円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38172.00円 200日移動平均
37572.53円 75日移動平均
37455.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37204.69円 ボリンジャーバンド1σ
35317.20円 25日移動平均
34730.28円 18日日経平均株価現物終値
34650.00円 19日夜間取引終値
34438.00円 5日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
33429.71円 ボリンジャーバンド-1σ
33130.00円 一目均衡表・転換線
31542.22円 ボリンジャーバンド2σ
29654.73円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40979.67円 ボリンジャーバンド3σ
39092.18円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38172.00円 200日移動平均
37572.53円 75日移動平均
37455.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37204.69円 ボリンジャーバンド1σ
35317.20円 25日移動平均
34730.28円 18日日経平均株価現物終値
34650.00円 19日夜間取引終値
34438.00円 5日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
33429.71円 ボリンジャーバンド-1σ
33130.00円 一目均衡表・転換線
31542.22円 ボリンジャーバンド2σ
29654.73円 ボリンジャーバンド3σ
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