¥¥±¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¬ÌÂ¤ï¤ºÂ¨Åú¡ÖÆüËÜ¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¡¡²ÈÂ²¤Ç´®Ç½¤·¤¿¡ÈNo.1¡É¤Î¹ñ
¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤ÎºÊ¡¦¥Þ¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Î»×¤¤½Ð¤ò²þ¤á¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿¹ñ¤ÇºÇ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ê¥¢¥ÊÉ×¿Í¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ÆüËÜ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤È²óÅú¡£¶½Ê³¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Í¥í¥Ú¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡3·î¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡ÖMLB Tokyo Series presented by Guggenheim¡×¤ÎºÝ¤Ï¡¢°¦Ì¼¤È¤È¤â¤ËÍèÆü¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤ò²ÈÂ²¤ÇËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¥±¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢³«Ëë2»î¹ç¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£2ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¹ë²÷¤Ê3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë