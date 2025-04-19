Íè½µË¬ÊÆ¤Î²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È24Æü¤Ë²ñÃÌ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡¡°ÙÂØÌäÂê¤âµÄÂê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·
Íè½µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤¹¤ë²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î24Æü¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï22Æü¤«¤é¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬Ìä¤·¡¢G20¡á20¤«¹ñ¤ÎºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¤ÏG20¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î24Æü¸á¸å¤Ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï°ÙÂØ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£Âç¿Ã¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇµÄÂê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ß°Â¤Î¹Ô¤²á¤®¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬ÆüËÜ¤Ë±ß°Â¤ÎÀ§Àµ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
Ë¡Í×,
¾²ÃÈË¼,
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Í¥¸,
Ä¹Ìî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³ùÁÒ,
Áòº×