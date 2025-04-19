　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比180円安の3万4650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万4730.28円に対しては80.28円安。出来高は2410枚だった。

　TOPIX先物期近は2550ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIX現物終値比9.15ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 34650　　　　　-180　　　　2410
日経225mini 　　　　　　 34660　　　　　-170　　　 42108
TOPIX先物 　　　　　　　　2550　　　　 -15.5　　　　1239
JPX日経400先物　　　　　 23200　　　　　 -95　　　　 125
グロース指数先物　　　　　 660　　　　　　-3　　　　 434
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース