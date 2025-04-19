19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比180円安の3万4650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万4730.28円に対しては80.28円安。出来高は2410枚だった。



TOPIX先物期近は2550ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIX現物終値比9.15ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 34650 -180 2410

日経225mini 34660 -170 42108

TOPIX先物 2550 -15.5 1239

JPX日経400先物 23200 -95 125

グロース指数先物 660 -3 434

東証REIT指数先物 売買不成立



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