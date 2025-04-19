¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ö´ÑÍ÷Ãí°Õ¡×¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡õ¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¡ÖÁ´°÷¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÌµ²Ã¹©Î¹¡×´Ú¹ñÃÆ´ÝÎ¹¹Ô
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÌÚº´ºÌ»Ò¡Ê53¡Ë¤È¥â¥Ç¥ë°¡´õ¡Ê56¡Ë¤È¤Î´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹âÅè¤Ï¡Ö´ÑÍ÷Ãí°Õ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÁ´°÷¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÌµ²Ã¹©Î¹¡¡¤½¤·¤Æ»ä°Ê³°¤Î¿Í¤Ï¡ØÌµ·×²è¡Ù¤Ë¶á¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÚº´¤È°¡´õ¤È¤Î´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö1Ê¬Â¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»ä¤Ë¤Ï¡¢»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡Øº£Ç¯¤Ï362Æü¤À¤È»×¤ª¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ·ë²Ì3¿Í¤Çµï¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç²¿¤·¤Æ¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬ºÆ³ÎÇ§½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Èý¥¢¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¿ÍÌÌ¸¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎHappy¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¡©ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£åºÎï¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤Î¥È¥ê¥ª¡¢ºÇ¹â¡õºÇ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö3»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£