¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Î¿çÌ²²þÁ±¤á¤°¤ê¡Ä¡Ö¥ê¥ó¥° vs ¥¦¥ª¥Ã¥Á¡×¤Ç¥á¡¼¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤â
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£³¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£²¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡Öº£¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿çÌ²¤ò²þÁ±¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡Ê»ØÎØ¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¿´Çï¿ô¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀèÃ¼µ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤òÌÏº÷¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÚ¸¶¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬È¿±þ¡£¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¿çÌ²ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¤è¤ê¤â¥¦¥ª¥Ã¥Á·¿¤ÎÊý¤¬ºÙ¤«¤¯Â¬Äê¤Ç¤¤ë¡£¤¼¤Ò¤¦¤Á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¾¶¥µ»¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¤ò»È¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎÀ¤³¦¹ñÊÌÂÐ¹³Àï£²ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£¸£°¡¦£¹£¹ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£±°Ì¡£ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö£²µ¨¤Ö¤ê¤Ë£¸£°ÅÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨³Ø¤ó¤À¤¤¤¤ÌÌ¤òÍèµ¨¡¢º£¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÈÍ»¹ç¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤Î½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£