¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î¡¡¼ó°Ì¹¶ËÉÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁª¼ê²ñÄ¹¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡¡¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç´î¤ÓÇúÈ¯
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯4·î18Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¤³¤ì¤¾Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÂç»Å»ö¡ª¤Þ¤¿¼ã·î¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬1¡½1¤ÇÎ×¤ó¤À9²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÅÄÃæ¤Î½éµåÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢Á°¿Ê¼éÈ÷¤ÎÃæ·ø¡¦¾¾ËÜ¹ä¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÆóÎÝÂÇ¡£3·î28Æü¤Î³«Ëë¡¦³ÚÅ·Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é·à¤Ç¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢´¿´î¤Î¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¡©¡Ë¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ï·ù¤À¤Ê¤È¡£¡ÊÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡Ë¤¢¡¢¥´¥í¤¸¤ã¤Í¤¨¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢Àï¤Ï¡¢¹±Îã¤Î¡ÖBsÁª¼ê²ñ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤æ¤¦¤È¤¯¤ó¡Ê9ºÐ¡Ë¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤Á¤ã¤á¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÊÖÅú¤·¤Æ¥É¡¼¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦²ÏÌî¤ÎÄ¾µå¤¬±¦¤¹¤ÍÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤â¤óÀä¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¼£ÎÅ¸å¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤º¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÎÏÅê¤¹¤ë¶åÎ¤¤Ë¾¡Íø¤òÉÕ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬16¡¢17Æü¤ÈÏ¢ÇÔ¤·¡¢¼ã·î¤âÌµ°ÂÂÇ¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç¶á¤¯¤Î²¹Àô¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬À¨¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¡£Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê4Ï¢¾¡¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤«¤é¤ÎºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»³Åº¡¡À²¼£¡Ë