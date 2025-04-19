²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢¿·º§¤ÎÉ×¤È¡È²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¹ðÇò¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¡×È¾Ç¯´Ö¤Û¤ÉÊüÃÖ
¥¿¥ì¥ó¥È²¬ÅÄ·ë¼Â¡Ê24¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ¤Î´Ö¤Ç¡È²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾®Åç¤è¤·¤ª¡Ê44¡Ë¤¬¹Ö»ÕÌò¤È¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î·ëº§´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤¯·ëº§À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë³¹¤Î¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¾®Åç¤Ï¡¢É×ÉØ¥²¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤µ¤ä¡¢µÁÍý¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö»öÁ°¤ËÉ×ÉØ¤Çµö¤»¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡×¤ò´«¤á¤¿¡£
4·î3Æü¤Ë¡¢¤«¤Í¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö»ä¡¢²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æé¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ëÆé¤ò¡Ä¡£¤º¤Ã¤ÈÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î°ìÈÖ²¼¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦È¾Ç¯¤È¤«¡Ä¡£¥é¥Ã¥×¤·¤¿Æé¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢Æé¤òÃæ¿È¤´¤ÈÈ¾Ç¯´Ö¤Û¤ÉÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¶¦±é¼Ô¤é¤Ë¡Ö¼Î¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦³«¤±¤¿¤¯¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ê¸ß¤¤¤Ë¡Ë¤ä¤ì¡¢¤ä¤ì¡¢¤Ã¤Æ²¡¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Þ¤À¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£