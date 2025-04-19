¿ÆÀÌ¤Ï¥µ¥¶¥ó¸¶Í³»Ò¡Ätimelesz¸¶²Å¹§¡¢àÀÖ¤Á¤ã¤óá¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¹¤®¤ëá»Ñ¸ø³«¡Öº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¾Ð¡×¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¼ÖÆâ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Ä
¡¡timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸¶²Å¹§¤¬Æ±¤¸¤¯¿·¤·¤¯²ÃÆþ¤·¤¿àÀÖ¤Á¤ã¤óá¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¹¤®¤ëà·ã¥ì¥¢á¥ª¥Õ¥·¥ç¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö°ÜÆ°ÃæÌ²¤½¤¦¤Ê¤ª¤ì¤È¿²¤Æ¤ë¤·¤å¤¦¤È¡£¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼ÖÆâ¤ÇÊÒÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¸¶¤È¾¯¤·´é¤ò¾å¤²´°Á´¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃöËó¼þÅÎ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥×¡¼¥ëÍ·¤Ó¹Ô¤¯¤è¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÉô²°½Ð»Ï¤á¤Æ¤ë»þ¤Ë¥±¡¼¥¿¥¤²èÌÌ¤ÎÊÝ¸î¥±¡¼¥¹Å½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ë¤·¤å¤¦¤È¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¸¶¤Á¤ã¤ó¡¢¼þÅÎ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¾Ð¡×¡ÖÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤Î¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡ª¾Ð¡×¡ÖÊÝ¸îÅ½¤ë¤Îº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡£¤Û¤ó¤Þ¥ª¥â¥í¤¤¡×¡Ö¸¶¤Á¤ã¤ó¡¢¼þÅÎ¤¯¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Á¤ã¤Ü¤·¤å¡¼Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡timelesz¤Ï¡¢3·î21Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2»þ´ÖSP¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¸¶¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸¶Í³»Ò¤Î±ó¤¤¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£