19日午前1時2分ごろ、長野県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、長野県の大町市と松川村、それに小川村です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□長野県

大町市 松川村 小川村

■震度3

□長野県

長野市 松本市 生坂村

筑北村

■震度2

□長野県

千曲市 長野池田町 坂城町

安曇野市 青木村 麻績村

山形村

■震度1

□長野県

白馬村 小谷村 小布施町

長野高山村 山ノ内町 信濃町

飯綱町 上田市 岡谷市

諏訪市 茅野市 塩尻市

佐久市 東御市 小海町

長和町 下諏訪町 朝日村

飯田市 伊那市 辰野町

箕輪町 中川村 長野高森町

根羽村 泰阜村 大鹿村

木祖村 木曽町



□群馬県

沼田市 東吾妻町 渋川市



□新潟県

糸魚川市



□山梨県

山梨北杜市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。