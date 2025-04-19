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19日午前1時2分ごろ、長野県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、長野県の大町市と松川村、それに小川村です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□長野県
大町市　松川村　小川村

■震度3
□長野県
長野市　松本市　生坂村
筑北村

■震度2
□長野県
千曲市　長野池田町　坂城町
安曇野市　青木村　麻績村
山形村

■震度1
□長野県
白馬村　小谷村　小布施町
長野高山村　山ノ内町　信濃町
飯綱町　上田市　岡谷市
諏訪市　茅野市　塩尻市
佐久市　東御市　小海町
長和町　下諏訪町　朝日村
飯田市　伊那市　辰野町
箕輪町　中川村　長野高森町
根羽村　泰阜村　大鹿村
木祖村　木曽町

□群馬県
沼田市　東吾妻町　渋川市

□新潟県
糸魚川市

□山梨県
山梨北杜市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。