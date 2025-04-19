TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µÜ¾ë¸©¤Î³¤´ß¤Ç¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿½÷À­ÊÝ°é»Î¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£´é¸«ÃÎ¤ê¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢³°½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÝ°é»Î¤Î¹Ô»ÅÍ³²Â¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿µÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº°÷¤¬¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤¤¡¢°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹Ô»Å¤µ¤ó¤Ï¡¢º£·î12ÆüÍ¼Êý¤Ë¡Ö¶ÐÌ³Àè¤ËÌá¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¼«Âð¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢³°½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¹Ô»Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤ò½Ð¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÜººËÜÉô¤Ï¹Ô»Å¤µ¤ó¤ÎÂ­¼è¤ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤ËÈÈ¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£