【ブルーアーカイブ -Blue Archive- ノノミ(水着)】 2025年10月 発売予定 価格:24,200円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

AMAKUNIより、2025年10月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ノノミ(水着)」。こちらは、YostarとNEXON Gamesによる学園×青春×物語RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「十六夜ノノミ」を立体化したものだ。

今回は公式で描かれていた「ノノミ(水着)」のイラストをモチーフに再現されている。当たり前だが水着姿であるため、夏真っ盛りな雰囲気が全体的に漂っており、ひと足早く季節が訪れたかのようだ。完成度も素晴らしく、部屋の中に飾っておいても目立つ存在となってくれそうである。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約270mmだ

淡い栗色の髪に、強い真夏の日差しを避けるように頭に被った大きな帽子が風で吹き飛ばないように手で押さえているポーズなど、何から何までかわいらしい姿をしたこちらのノノミ。もちろん、帽子の後ろにはおなじみのヘイローもしっかりと浮かんでいる。

緑色の大きな瞳に、やや赤らめた頬、そして大きく口を開けてこちらに微笑みかけているようにも見える表情など、元のイラストに描かれた見た目そっくりそのままの姿で立体化されている。イラストとは異なり、好きな角度でいろいろと眺め回すことができるのも嬉しいポイントだ。

キュートすぎるこの笑顔

色白の肌に淡い髪の色が似合っている

帽子の後ろには、黄緑色のヘイローが浮かんでいる

ノノミが身に付けている水着は黄色いビキニ姿だが、布の面積も少なめになっているため、美しいスタイルがよくわかる。胸元や腰のあたりには紐が付けられているなど、細部にもこだわって作られている。このビキニの上にはシースルーの上着を羽織っているが、こちらはクリアパーツが採用されている。

大きすぎて隠しきれない!?

上着のスケスケ感はクリアパーツで再現したものだ

スタイルの良さがよくわかる

片手にはかなり大きめの浮き輪をもっており、こちらは実際に空気で膨らませたかのような素材感が出ている。足元は、ビキニに合わせてビーチに似合いそうなやや厚底のサンダルを履いていて、こちらには花のアクセサリーが付けられている。

おへそのラインや腰回りも素晴らしい

ビキニは紐の部分も含めてしっかり作られている

サンダルもなかなかリアルだ

こちらの「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ノノミ(水着)」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の締め切りは5月15日までと、まだ少しだけ余裕がある。その前に実物をチェックしておきたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみよう。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.