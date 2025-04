【一番くじ パワーパフ ガールズ】 4月19日より順次発売 価格:1回700円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ パワーパフ ガールズ」を4月19日より順次発売する。価格は1回700円。ローソン、イトーヨーカドー店舗、ホビーショップ、一部のゲームセンター、一部の衣料量販店、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。

アニメ「パワーパフ ガールズ」が、ハズレなしの「一番くじ」で登場する。A賞「ぐっすり★ブランケットinクッション」をはじめ、B賞「とべ!リールマスコットぬいぐるみ」、C賞「ガールズトートバッグ」など、ブロッサム、バブルス、バターカップがデザインされた、カラフルでキュートなアイテムが多数ラインナップされている。

A賞「ぐっすり★ブランケットinクッション」全1種

サイズ: クッション 約40cm

ブランケット 約90cm

すやすや眠るガールズたちおなじみのベッドがクッションになって登場。ブランケットが収納できるポケットの内側はふわふわ仕様になっている。B賞の「とべ!リール付きマスコットぬいぐるみ」を並べるとおやすみタイムが再現できる。

B賞「とべ!リールマスコットぬいぐるみ」全3種

サイズ:約12cm

※クローズド仕様

ガールズたちがとびまわっている姿を再現できる、ぴゅーんと伸びるリール付きマスコット。ふわふわですべすべな生地のボリューム感のあるぬいぐるみとなっている。

C賞「ガールズトートバッグ」全1種

サイズ:約34cm

A4の書類がらくらく入るポケット付きのトートバッグ。ガールズたちがかわいらしくデザインされている。

D賞「パワーパフ ガールズグラス」全4種

サイズ:約8cm

ガールズたちの総柄デザインとカラーボトムがかわいいワンポイントデザインの選べる4種のグラス。

E賞「みだしなみアソート」全6種

サイズ: 巾着 約18cm

タオル 約25cm

バッグの中をパワフルに整理してくれる、カラフルな巾着ポーチ。タオルはふんわり優しいコットン100%のジャガード仕様となっている。

F賞「ラバーコレクション」全6種

サイズ: 前髪クリップ 約4.5cm

チャーム 約5.5cm

前髪クリップはガールズたち&ユートニウム博士、バブルス&オクティのハグシーンがデザインされている。チャームも選べるキュートな全6種。

G賞「ステッカー/ウォールステッカー」全7種

サイズ: ステッカー 約6cm(6枚セット)

ウォールステッカー A4

かわいいデザインをたくさん詰め込んだステッカーとウォールステッカーが登場。スマートフォンのケースに入れたり、お気に入りの小物に貼ったり、自由に使えるアソート仕様となっている。

ラストワン賞「ビッグハートクッション」

サイズ:約45cm

最後の1個を引くと必ずもらえるラストワン賞には、「パワーパフ ガールズ」印象的なオープニングシーンをイメージしたハート形クッションがラインナップ。ぎゅっと抱きしめたくなるビッグサイズのかわいいクッションとなっている。

ダブルチャンスキャンペーン

キャンペーン期間:発売日~7月末日

ラストワン賞「ビッグハートクッション」と同一賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが実施される。当選数は30個。

【注意事項】

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。

※「ラストワン賞 ビッグハートクッション」と同一の賞品となります。

※当選はお1人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements

(C) & TM Cartoon Network. WB SHIELD:(C) & TM WBEI. (s25)