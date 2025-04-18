18日午後11時39分ごろ、長野県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、長野県の松川村と小川村です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□長野県

松川村 小川村

■震度3

□長野県

大町市 長野池田町 松本市

安曇野市 生坂村 筑北村

■震度2

□長野県

長野市 坂城町 上田市

塩尻市 青木村 麻績村

山形村 朝日村 箕輪町

木曽町

■震度1

□長野県

千曲市 白馬村 小谷村

山ノ内町 信濃町 飯綱町

岡谷市 諏訪市 小諸市

茅野市 佐久市 東御市

軽井沢町 御代田町 立科町

長和町 下諏訪町 飯田市

伊那市 辰野町 南箕輪村

中川村 長野高森町 平谷村

根羽村 売木村 泰阜村

大鹿村 木祖村 王滝村

大桑村



□群馬県

沼田市



□新潟県

糸魚川市 妙高市 上越市



□岐阜県

高山市 中津川市 恵那市



□静岡県

浜松天竜区



□愛知県

新城市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。