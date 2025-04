CL準々決勝セカンドレグのベストイレブン発表！　8強敗退ヴィラ、ドルトムントからも各2名選出

UEFA(欧州サッカー連盟)は17日、チャンピオンズリーグ(CL)・準々決勝セカンドレグのチーム・オブ・ザ・ウィーク(週間ベストイレブン)を発表した。CL・準々決勝セカンドレグは15日と16日に行われ、各地で激闘が繰り広げられた。結果としては、パリ・サンジェルマン(PSG)、バルセロナ、アーセナル、インテルの4クラブが、準決勝へ進む切符を掴み取っている。全日程が終了した翌日、UEFAはCL・準々決勝セカンドレグのチーム・オブ・ザ・ウィークを発表した。ベスト4入りを決めたPSG、アーセナル、インテルからは2名ずつが選ばれたが、バルセロナからの選出は0名。このチーム・オブ・ザ・ウィークはあくまでもセカンドレグを対象としたものであり、ファーストレグで4−0と大きなリードを手にしていたバルセロナは、セカンドレグでドルトムントに1−3で敗れていた。もちろん、2戦合計スコアで5−3と上回ったため、チームとしては何ら問題はないのだが、このような形式のチーム・オブ・ザ・ウィークでは、どうしても評価がされにくい背景もあるのだろう。

🥁 Introducing your team of the week...@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/HNIlkbzk09