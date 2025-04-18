´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¼ç±é¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡×½é²ó¡¢¥é¥¹¥È5Ê¬¤Ç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤¿¡×¤È»ëÄ°¼Ô¶Ã¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/18¡ÛÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¤é¡¢½ÂÃ«¤Ë¥²¥ê¥éÅÐ¾ì
ËÜºî¤ÏTBS¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦BABEL LABEL¤Î½é¥¿¥Ã¥°ºîÉÊ¡£ÁÊ¾Ù¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊÛ¸î»Î³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥À¡¼¥¯¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Éã¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¼¤á¡¢¤Û¤ÜºÇ²¼°Ì¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«»ÊË¡»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿±§ºêÎ¿¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¡£Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿»þ¡¢Êì¡¦½ã»Ò¡ÊÆ£ÅÄÊþ»Ò¡Ë¤Ë¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÊÛÅö²°¤ÎµÒ¤Ç¥Ô¡¼¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¡¦¹ì¸¬ÆóÏº¡ÊÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡Ë¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢À²¤ì¤ÆÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê±§ºê¤ÎºÇ½é¤Î°Æ·ï¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë»³¾å¹©¶È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ºî¶È°÷¤Î¥µ¥¤¥íÅ¾Íî»ö¸Î¡£»ö¸Î»à¤·¤¿ºî¶È°÷¤ÎºÊ¡¦ºØÆ£Èþºé¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë»³¾å¹©¶È¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡¦¶ÍÀÐÂóËá¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÍýÏÀÉðÁõ¤Ç´ë¶È¤ò¼é¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤È¤ÏË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÛÈ½¤ÏÌµ»ö¡¢ÈþºéÂ¦¤¬¾¡Íø¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ÍÀÐ¤Ï¹ì¤ËÀÁµá½ñ¤òÅÏ¤·¤Ë¥Ô¡¼¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ø¡£ÉÔ»×µÄ¤¬¤ë±§ºê¤Ë¹ì¤Ï¡¢¶ÍÀÐ¤¬Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÛÈ½¤ÎÁ°¤«¤éÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¶ÍÀÐ¤¬»³¾å¹©¶È¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áê¼êÂ¦¤ÎÃ¾¤Ó¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ì¤¬¾¡ÁÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È5Ê¬¤ÇÅ¨¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ÍÀÐ¤¬Ì£Êý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¤¿¡×¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¡ÖÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡©¡×¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¡ÊµÚÀî¡ËÌ£Êý¤Ï¿´¶¯¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¤é¡¢½ÂÃ«¤Ë¥²¥ê¥éÅÐ¾ì
¢¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¼ç±é¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×
ËÜºî¤ÏTBS¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦BABEL LABEL¤Î½é¥¿¥Ã¥°ºîÉÊ¡£ÁÊ¾Ù¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊÛ¸î»Î³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥À¡¼¥¯¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡×¥é¥¹¥È5Ê¬¤Ç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·
Éã¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¼¤á¡¢¤Û¤ÜºÇ²¼°Ì¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«»ÊË¡»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿±§ºêÎ¿¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¡£Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿»þ¡¢Êì¡¦½ã»Ò¡ÊÆ£ÅÄÊþ»Ò¡Ë¤Ë¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÊÛÅö²°¤ÎµÒ¤Ç¥Ô¡¼¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¡¦¹ì¸¬ÆóÏº¡ÊÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡Ë¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢À²¤ì¤ÆÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê±§ºê¤ÎºÇ½é¤Î°Æ·ï¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë»³¾å¹©¶È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ºî¶È°÷¤Î¥µ¥¤¥íÅ¾Íî»ö¸Î¡£»ö¸Î»à¤·¤¿ºî¶È°÷¤ÎºÊ¡¦ºØÆ£Èþºé¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë»³¾å¹©¶È¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡¦¶ÍÀÐÂóËá¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÍýÏÀÉðÁõ¤Ç´ë¶È¤ò¼é¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤È¤ÏË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÛÈ½¤ÏÌµ»ö¡¢ÈþºéÂ¦¤¬¾¡Íø¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ÍÀÐ¤Ï¹ì¤ËÀÁµá½ñ¤òÅÏ¤·¤Ë¥Ô¡¼¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ø¡£ÉÔ»×µÄ¤¬¤ë±§ºê¤Ë¹ì¤Ï¡¢¶ÍÀÐ¤¬Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÛÈ½¤ÎÁ°¤«¤éÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¶ÍÀÐ¤¬»³¾å¹©¶È¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áê¼êÂ¦¤ÎÃ¾¤Ó¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ì¤¬¾¡ÁÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È5Ê¬¤ÇÅ¨¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ÍÀÐ¤¬Ì£Êý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¤¿¡×¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¡ÖÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡©¡×¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¡ÊµÚÀî¡ËÌ£Êý¤Ï¿´¶¯¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û