¥¦¥¨¥ó¥Ä¡ÖWaT¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡¡¾®ÃÓÅ°Ê¿¤È¤ÎºÆ·ëÀ®¤¢¤ë¡©»Ø¸¶¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¡¦¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ê39¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖWaT¡×¡Ê16Ç¯²ò»¶¡ËºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Ç¡ØWaT¡Ù¤¬CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ²¿Ç¯¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Çº£Ç¯¤¬20¼þÇ¯¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è!¤ª´ê¤¤¡¢¤ª´ê¤¤!¡×¤ÈºÆ·ëÀ®¤òº©´ê¡£
¡¡¥¦¥¨¥ó¥Ä¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë20¼þÇ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¡Ä¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¤â¡¢»Ø¸¶¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦!¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»ä¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è!¡×¤È°ì¿Í¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾®ÃÓ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë°ìËë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥¸¤ÇÍß¤·¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£FNS²ÎÍØº×¤âM¥¹¥Æ¤â¡×¤È¥À¥á²¡¤·¡£¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Í¡£»×¤¤¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡È´Þ¤ß¡É¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£