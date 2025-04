X JAPANの伝説的ギタリスト・hideと、フィナンシェ専門店「FRIANDS GALLERY」のコラボレーションが決定。hide愛用のギター「イエローハート」をイメージしたコラボレーションフィナンシェが数量限定で登場する。X JAPANの伝説的ギタリスト「HIDE」として、ソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)として今もなお時代を超えて世界中で愛され続ける「hide」のオフィシャルマネジメント会社であるヘッドワックスオーガナイゼーションと、ヴァレ・リジェールが運営するフィナンシェブランド「FRIANDS GALLERY」のコラボレーションが実現した。

hide愛用ギター「イエローハート」をイメージし、レモンの爽やかな酸味と上品な甘さ、ビーツで赤く色づけたハート型のフィナンシェ。hideの大ファンであるヴァレ・リジェール代表の谷田としても今回のコラボレーションには特別な想いがあり、ファンの皆様に喜んでいただきたい一心で開発に挑んだという。本日4月18日(金)より、公式SHOPにて通販受注開始、5月2日(金)・3日(土)に東京体育館で開催される「hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver”REPSYCLE”〜 Life is still going on!! 〜」会場にて先行販売、5月4日(日)より、FRIANDS GALLERY/フリアンズギャラリー銀座本店、エキュート上野店で販売開始される。