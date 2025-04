lynch.が、20周年を記念した『20th ANNIVERSARY PROJECT』より『XX act:6&7』が発表された。

(関連:lynch.、オーディエンスの“心の声”で埋めた空白 一年越し『ULTIMA』ツアー最終公演をレポ)

『XX act:6&7』は、リテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』発売を記念して開催中のツアー2025『UNDERNEATH THE GREED』初日となる『新横浜NEW SIDE BEACH!!』公演にて発表された。

『XX act:6』は、lynch.が主催するイベント『BLACK BEAUTY BEASTS』。2019年にZepp Nagoyaで2日間に渡り開催されたもので、今回は東京、大阪、名古屋での開催となり、パワーアップして帰ってきた形となる。

『XX act:7』は、『LIMITED 3 DAYS』と題されたSpotify O-WESTで開催される3daysのイベント。日にち毎にMEN’S、WOMEN’S、SHADOWS(ファンクラブ)と限定される。詳細は追って発表される。

なお、4月30日に発売のリテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』では、lynch.がインディーズ時代にリースし現在は入手困難となっている楽曲計21曲が今回新たに再レコーディングされるほか、新曲「GOD ONLY KNOWS」も収録。Blu-rayには新曲「GOD ONLY KNOWS」のMVとメイキング映像が収録予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)