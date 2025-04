GENICが6月25日に、LIVE DVD&Blu-ray『GENIC 』の発売が決定した。本作にはGENIC史上、過去最大規模となる全国7都市で行われた<GENIC LIVE TOUR 2024 -if->東京公演の模様を収録。ライブは新曲初披露やGENICメドレー、ファン待望のユニット楽曲など、男女ダンス&ボーカルならではの振り幅の広いパフォーマンスがぎゅっとつまっており、ファン必見の内容に。

LIVE DVD&Blu-ray『GENIC LIVE TOUR 2024 -if-』



発売日:2025年6月25日(水)予約:https://genic.lnk.to/if_LIVE初回生産限定盤(Blu-ray) \8,580(税込) AVXD-27884通常盤(DVD) \6,930(税込) AVBD-27885〜6通常盤(Blu-ray) \6,930(税込)AVXD-27887mu-mo & FC限定盤(Blu-ray) \9,680(税込)AVX1-27888▼収録内容※初回生産限定盤・通常盤・mu-mo & FC限定盤共通GENIC LIVE TOUR 2024 -if- @TOKYO DOME CITY HALL(2024.11.1)M1.4th OvertureM2.New Game!!M3.Shaky ShakyM4.FUTURESM5.メドレー (I'll Be There ~ READY GO ~ 夏恋 ~ 春うらら)M6.FUN! FUN! FUN!M7.LifE!!M8.Sorry not sorryM9.恋愛M10.Aller loin(KAKERU×MARIA×JOE)M11.キスメットフレンズ(ATSUKI×RYUKI)M12.あいたくて(MAIKI×YURARI)M13.サヨナラの理由-MC-M14.Maison GenicM15.UPDATEM16.抱きしめたらM17.Negai_GotoEN1.We areEN2.Never Gonna stop-MC-EN3.Go on▼初回生産限定盤のみ収録★『GENIC LIVE TOUR 2024 -if-』(Today’s Song)・きみといた(愛知公演)・GradatioN(北海道公演)・Checkmate(宮城公演)・Hallelujah(神奈川公演)・ラストシーン(福岡公演)・Chill out!!(大阪公演)『GENIC LIVE TOUR 2024 -if-』(メンバーだけのツアー打ち上げ in大阪)▼通常盤のみ収録『GENIC LIVE TOUR 2024 -if-』(ツアーメイキングドキュメント)▼mu-mo & FC限定盤のみ収録メンバーVlogツアー楽屋裏スペシャル企画(以心伝心ゲーム)(倍速ダンス当てゲーム)ツアー幕間映像〜ミニゲーム〜