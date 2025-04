代官山T-SITEで「第23回 代官山 蚤の市」フランスのヴィンテージやブロカントなど約60店舗

「第23回 代官山 蚤の市」が、2025年5月13日(火)・14日(水)に代官山T-SITEにて開催される。

人気蚤の市「代官山 蚤の市」とは?

本場フランス・パリの蚤の市をテーマに、全国からアンティーク商品を扱うショップが出店する代官山T-SITEの人気イベント「代官山 蚤の市」。開催第23回目を迎える今回も、アンティークやブロカントから、フランスにゆかりのあるスイーツまで、様々な商品が販売される。

フランスのヴィンテージやブロカントなど約60店舗

会場には、フランス直輸入のブロカント家具・雑貨専門店「ラ・ココット(BROCANTE DE LA COCOTTE)」、20世紀フランスのヴィンテージポスター専門店「エウレカ」、フランスらしい小粋なヴィンテージアクセサリーで人気の「マダム ド パリ(Madame de Paris)」など、キッチンカーを含めて64店舗が出店予定だ。

販売商品は、歴史とストーリーが感じられる本格的なフレンチアンティークや家具から、日々の暮らしに彩りを与えてくれる雑貨、様々な人々の手によって受け継がれてきたでろう古着まで様々。貴重な品が全国から集まるこの機会に、ここでしか出会えない運命の逸品を探し出してみてはいかがだろう。

開催概要

「第23回 代官山 蚤の市」

開催日:2025年5月13日(火)・14日(水)

時間:10:00〜17:00

場所:代官山T-SITE(東京都渋谷区猿楽町16-15)

入場料:無料(チケット不要)



<出店者>

■アンティーク・ブロカント

1月と7月★/bijou/BLEU CURACAO FRANCE/BOLT antique&brocante+design/Brocante Dazel★/BROCANTE de GIGUE/BROCANTE DE LA COCOTTE/C’est la vie! Robin et B.R.Antiques/COLORS/Eggplant/EMUPARIS/Eureka/Float Gallery Antiques/France Quilt & Brocante Sari/Grenier Voyage/gris-bleu/JOGLAR/kosaji/KUMUTO/La Grasse Matinee/L'atelier Brocante/le goûter/L'engageantes/Madame de Paris/Majorelle/mememeBROCANTE/Mon Antique Favori/monter/MOTHER LIP/NORTH6 Antiques/Petit Musée/PT.junk.style/Sibora/STRAY SHEEP/アンティーク モモ★/フランスアンティークショップTrianon/フランス古道具 RITA brocante/フランス雑貨chouchou★/月の裏側 lalune★/粋気者

■花・植物

clap,clap,claps★/Moon Driedflower Interior

■フード・ドリンク

CULTURE de la MENTHE★/FEX COFFEE by LOCASA★/HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA-★/iyu crepe★/JUL et SWAN -花と紅茶-/Le Petit Citron/MAISONBRETONNEガレット屋/MYRTEN/WERKA/ひとよしカレー★/洋菓子 Moiira

※出店者は予告なく変更する場合あり。

※アルファベット順。★は初出店。



【問い合わせ先】

代官山 蚤の市運営事務局

TEL:03-3770-1888

