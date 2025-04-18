【皐月賞】無敗馬クロワデュノールは5枠10番へ
4月20日（日）に中山競馬場で行われる、第85回皐月賞（3歳オープン・牡牝・G1・芝2000m・1着賞金＝2億円）の枠順は下記の通り。今年注目の無敗馬クロワデュノール5枠10番へ。今年は1強ムードで無敗馬を中心にレースは動いていく。注目の発走20日（日）15時40分。
【皐月賞】クロワデュノールは494kg…出走馬の調教後の馬体重無敗の皐月賞馬誕生なるか！？
1-1
ニシノエージェント
牡3・57.0・津村明秀
千葉直人・美浦
1-2
エリキング
牡3・57.0・川田将雅
中内田充正・栗東
2-3
キングスコール
牡3・57.0・藤岡佑介
矢作芳人・栗東
2-4
ジュタ
牡3・57.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
3-5
ジョバンニ
牡3・57.0・松山弘平
杉山晴紀・栗東
3-6
マスカレードボール
牡3・57.0・横山武史
手塚貴久・美浦
4-7
フクノブルーレイク
牡3・57.0・松岡正海
竹内正洋・美浦
4-8
ジーティーアダマン
牡3・57.0・岩田望来
上村洋行・栗東
5-9
ピコチャンブラック
牡3・57.0・石橋脩
上原佑紀・美浦
5-10
クロワデュノール
牡3・57.0・北村友一
斉藤崇史・栗東
6-11
ミュージアムマイル
牡3・57.0・J.モレイラ
高柳大輔・栗東
6-12
ドラゴンブースト
牡3・57.0・丹内祐次
藤野健太・栗東
7-13
アロヒアリイ
牡3・57.0・横山和生
田中博康・美浦
7-14
カラマティアノス
牡3・57.0・戸崎圭太
奥村武・美浦
7-15
ヴィンセンシオ
牡3・57.0・C.ルメール
森一誠・美浦
8-16
サトノシャイニング
牡3・57.0・西村淳也
杉山晴紀・栗東
8-17
ファウストラーゼン
牡3・57.0・杉原誠人
西村真幸・栗東
8-18
マジックサンズ
牡3・57.0・佐々木大輔
須貝尚介・栗東